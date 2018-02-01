Юлия Началова нагружает дочку огромным количеством занятий

Несмотря на то, что экс-супруг Юлии и отец ее дочери, Евгений Алдонин, уделяет время наследнице, большая часть нагрузки ложится на плечи Началовой. Недавно певица призналась, что дочка растет творческим ребенком.«Несмотря на то что она наполовину творческая, наполовину спортивная, победили мои гены. Ей нравятся танцы, занятия музыкой, занятия вокалом. Я загружаю Веру занятиями по мере ее сил, а сил у нее очень много. Я сама через все это проходила — эти музыкальные школы, танцы, театральные кружки, вокал в немереном количестве. Я ее понимаю, разговариваю с ней на эти темы, говорю, что так же, как и она, много занималась, что я понимаю, как ей трудно, что я ее поддерживаю», — делится исполнительница.Юлия признается, что свою личную жизнь задвинула на второй план, да и поведала о том, что не ищет новую любовь.