Юлия Началова нагружает дочку огромным количеством занятий

«Несмотря на то что она наполовину творческая, наполовину спортивная, победили мои гены. Ей нравятся танцы, занятия музыкой, занятия вокалом. Я загружаю Веру занятиями по мере ее сил, а сил у нее очень много. Я сама через все это проходила — эти музыкальные школы, танцы, театральные кружки, вокал в немереном количестве. Я ее понимаю, разговариваю с ней на эти темы, говорю, что так же, как и она, много занималась, что я понимаю, как ей трудно, что я ее поддерживаю», — делится исполнительница.
Юлия признается, что свою личную жизнь задвинула на второй план, да и поведала о том, что не ищет новую любовь.