Вера Брежнева обновила блог беременным снимком

Но пока Вера не готова стать мамой в третий раз. Зато от души поздравляет свою подругу Ханну Хмелеву, которая родила малыша."Наконец-то!!!! Каждая беременная женщина уже не может больше слышать вопрос : "Ну что, когда рожать?" Вопрос снят!!!!!!! Только что сегодня случился еще один праздник!!! В нашем полку водолеев прибыло Моя подруга Ханна @hannahmeleva родила сына за 3 дня до своего ДР. Счастье у нас))) !!! Поздравляем всех, кто родился сегодня. #ТыМойЧеловек"- написала в Инстаграм Вера и подкрепила запись снимком беременной подруги.Сама же Брежнева пока намеков на беременность не дает, демонстрируя плоский животик.