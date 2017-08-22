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Вера Брежнева обновила блог беременным снимком

Сегодня, 00:11
С тех пор, как Вера Брежнева официально вышла замуж за Константина Меладзе, многие ждут момента, когда же звездная пара решится на общего ребенка.

Вера Брежнева обновила блог беременным снимком
Но пока Вера не готова стать мамой в третий раз. Зато от души поздравляет свою подругу Ханну Хмелеву, которая родила малыша.

"Наконец-то!!!! Каждая беременная женщина уже не может больше слышать вопрос : "Ну что, когда рожать?" Вопрос снят!!!!!!! Только что сегодня случился еще один праздник!!! В нашем полку водолеев прибыло Моя подруга Ханна @hannahmeleva родила сына за 3 дня до своего ДР. Счастье у нас))) !!! Поздравляем всех, кто родился сегодня. #ТыМойЧеловек"

- написала в Инстаграм Вера и подкрепила запись снимком беременной подруги.

Вера Брежнева обновила блог беременным снимком


Сама же Брежнева пока намеков на беременность не дает, демонстрируя плоский животик.

← Бейонсе надела чрезмерно откровенное ...

Ключевые слова: Вера Брежнева

Количество просмотров: 0
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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Вера Брежнева обновила блог беременным снимком С тех пор, как Вера Брежнева официально вышла замуж за Константина Меладзе, многие ждут момента, когда же звездная пара решится на общего ребенка.
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