Ким Кардашьян все свое время посвящает новорожденной дочери

Три недели назад светская львица Ким Кардашьян и ее супруг певец Канье Уэст стали в третий раз родителями.

Дочка Чикаго была рождена суррогатной матерью, и в Сети уже появились первые фото молодой мамы с новорожденной малышкой. Ким с дочкой возвращалась от педиатра.В настоящее время Канье находится в Европе, поэтому Кардашьян приходится одной управляться с тремя детьми, но ей скорее всего помогают няни. Хотя недавно сама Ким признавалась, что ей теперь приходится убирать дом практически каждый день.