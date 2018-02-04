В настоящее время Канье находится в Европе, поэтому Кардашьян приходится одной управляться с тремя детьми, но ей скорее всего помогают няни. Хотя недавно сама Ким признавалась, что ей теперь приходится убирать дом практически каждый день.
Ким Кардашьян все свое время посвящает новорожденной дочери
Сегодня, 13:31
Три недели назад светская львица Ким Кардашьян и ее супруг певец Канье Уэст стали в третий раз родителями.
Дочка Чикаго была рождена суррогатной матерью, и в Сети уже появились первые фото молодой мамы с новорожденной малышкой. Ким с дочкой возвращалась от педиатра.
В настоящее время Канье находится в Европе, поэтому Кардашьян приходится одной управляться с тремя детьми, но ей скорее всего помогают няни. Хотя недавно сама Ким признавалась, что ей теперь приходится убирать дом практически каждый день.
В настоящее время Канье находится в Европе, поэтому Кардашьян приходится одной управляться с тремя детьми, но ей скорее всего помогают няни. Хотя недавно сама Ким признавалась, что ей теперь приходится убирать дом практически каждый день.
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Ключевые слова: Ким Кардашьян
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Количество просмотров: 1 235
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, Сплетник
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Автор фото: Instagram, Сплетник
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