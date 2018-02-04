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Ким Кардашьян все свое время посвящает новорожденной дочери

Сегодня, 13:31
Три недели назад светская львица Ким Кардашьян и ее супруг певец Канье Уэст стали в третий раз родителями.

Ким Кардашьян все свое время посвящает новорожденной дочери
Дочка Чикаго была рождена суррогатной матерью, и в Сети уже появились первые фото молодой мамы с новорожденной малышкой. Ким с дочкой возвращалась от педиатра.

Ким Кардашьян все свое время посвящает новорожденной дочери


В настоящее время Канье находится в Европе, поэтому Кардашьян приходится одной управляться с тремя детьми, но ей скорее всего помогают няни. Хотя недавно сама Ким признавалась, что ей теперь приходится убирать дом практически каждый день.

Ким Кардашьян все свое время посвящает новорожденной дочери

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Ключевые слова: Ким Кардашьян

Количество просмотров: 1 235
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Сплетник

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