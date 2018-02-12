Дочка Резо Гигинеишвили удивляет невероятной схожестью со своим отцом

У пары подрастают двое общих детей, дочь Нино и сын Иван. А также у Резо есть 11-летняя дочь от предыдущего брака с певицей Анастасией Кочетковой.Девушка часто делится снимками своей дочери Марии, с которой в настоящее время проживает в США.«Я и мое все. Счастливая мама!» - написала под недавней фотографией Анастасия.Фолловеры удивлены тем, насколько повзрослела девочка и выглядит полной копией знаменитого папы.