Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Дочка Резо Гигинеишвили удивляет невероятной схожестью со своим отцом

Сегодня, 10:50
Осенью прошлого года поклонники супружеской пары режиссера Резо Гигинеишвили и актрисы Надежды Михалковой были удивлены, узнав об их семейных проблемах, супруги оформили развод.

Дочка Резо Гигинеишвили удивляет невероятной схожестью со своим отцом
У пары подрастают двое общих детей, дочь Нино и сын Иван. А также у Резо есть 11-летняя дочь от предыдущего брака с певицей Анастасией Кочетковой.

Дочка Резо Гигинеишвили удивляет невероятной схожестью со своим отцом


Девушка часто делится снимками своей дочери Марии, с которой в настоящее время проживает в США.

Дочка Резо Гигинеишвили удивляет невероятной схожестью со своим отцом


«Я и мое все. Счастливая мама!» - написала под недавней фотографией Анастасия.

Фолловеры удивлены тем, насколько повзрослела девочка и выглядит полной копией знаменитого папы.

Дочка Резо Гигинеишвили удивляет невероятной схожестью со своим отцом

← Дана Борисова прокомментировала инфо... Юлия Началова считает, что сотрудники ... →

Ключевые слова: Резо Гигинеишвили

Количество просмотров: 3 926
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Надя Михалкова поделилась фотографией дочери
Резо Гигинеишвили спровоцировал разговоры о новом романе
Резо Гигинеишвили опубликовал фотографию с дочкой
Резо Гигинеишвили рассказал правду о разводе с Надеждой Михалковой
Самое популярное за неделю
Комментарии

Пьяный Евгений Осин находится в ужасном состоянии В прошлом году певец Евгений Осин проходил реабилитацию в клинике Таиланда, где пытался избавиться от алкогольной зависиомсти.
Дима Билан после болезни сильно постарел В недавнем концерте Big Love Show на сцене Олимпийского выступал и популярный певец Дима Билан.
Ани Лорак готовится к появлению ребенка Уже меньше, чем через месяц популярная певица Ани Лорак представит в Олимпийском новое шоу DIVA.
Майя Донцова продолжает стремительно терять вес Участница главной телестройки страны Майя Донцова недавно заставила поклонников беспокоиться о своем самочувствии.
Юлия Началова считает, что сотрудники ГИБДД превысили свои полномочия В конце прошлого года популярная певица Юлия Началова попала в неприятную ситуацию, отказавшись проходить медицинское освидетельствование на содержание в ее крови алкоголя.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.