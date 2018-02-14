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Вера Брежнева не сомневается в правильном выборе старшей дочери

Сегодня, 08:00
30 марта старшей дочери популярной певицы Веры Брежневой Соне Киперман исполнится 17 лет.

Вера Брежнева не сомневается в правильном выборе старшей дочери
В настоящее время девушка проживает в США, где завершает обучение в школе и планирует поступать в университет. По словам исполнительницы, ей долго пришлось уговаривать дочку серьезно отнестись к своему будущему.

Вера Брежнева не сомневается в правильном выборе старшей дочери


«Соня очень серьезно относится к учебе. И мне радостно, что она осознает: это нужно для нее самой. Раньше, лет до 14, она скорее делала мне одолжение. Примерно в том возрасте у нас с ней как-то произошел разговор: «Ты можешь не учиться, если учишься, только чтобы мне было спокойнее. Мне это не нужно. Ты вольна делать все, что хочешь – это твоя жизнь, ты уже взрослый человек. Но ты должна понимать, что за таким решением последует то-то и то-то». Тогда она задумалась и сделала вывод: чтобы достичь цели, ей нужны знания», – поведала Вера.

Напомним, что у артистки также есть младшая дочь, восьмилетняя Сара. Но из-за гастролей Вера не может уделять дочке много времени.

Вера Брежнева не сомневается в правильном выборе старшей дочери

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Ключевые слова: Вера Брежнева

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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