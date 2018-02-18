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Анна Калашникова обустраивается в Испании

Сегодня, 17:49
Певица Анна Калашникова довольно часто становится объектом активных обсуждений в Сети.

Анна Калашникова обустраивается в Испании
Недавно Анна сообщила о том, что купила недвижимость в Испании, в городке Аликанте. В интервью Калашникова рассказала о своем новом жилье, которое в первую очередь было куплено ради сына.

Анна Калашникова обустраивается в Испании


"Я купила новостройку чуть больше 100 метров. Там идет небольшой ремонт, – делится с журналистами Dni.Ru певица. – Буду проводить там с сыном несколько месяцев в году. Теперь Данечка больше времени будет проводить у моря и на солнышке. Но это квартира и для моих любимых родителей. Они давно мечтали о недвижимости у моря и теплой зиме. Рассматривали разные варианты: Кипр, Эмираты и даже Сочи. Выбор пал на квартиру в Испании, потому что мама дружит с владелицей местного агентства, которая помогла нам с проведением сделки. Я хотела покупать эту квартиру в рассрочку, но потом вмешался мой молодой человек, и мы вместе приобрели эту недвижимость. Я считаю, что это важный шаг для нас как для молодой семьи".

Теперь же для недоброжелателей появилась еще одна причина для критики Калашниковой, которые итак удивляются наличию у нее двух шикарных машин и квартиры в центре Москвы.

Анна Калашникова обустраивается в Испании

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Ключевые слова: Анна Калашникова

Количество просмотров: 2 067
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Дни.ру

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