Джиган произвел фурор фотографией подросших детей

В микроблоге рэпера и его жены нередко появляются семейные снимки. На днях они разместили фото, на котором вместе позируют вместе с дочками."Мы такие разные)) у Майи вчера состоялся первый выход в большой мир праздников)) по ее напуганному лицу это видно))) Дальше будет текст не по теме фото))) я тут недавно посмотрела пару детских каналов на ютуб,где снимают детей и потом все это выкладывают)) я вообще не поняла в чем секрет успеха и такого количества просмотров?)) никого не хочу обидеть но это ж не смешно и не интересно СОВСЕМ)", - написала под снимком Оксана.Фотография произвела фурор в Сети и привела в восторг их фолловеров. Пользователи Сети сошлись во мнении, что супругам надо подарить дочкам братика.