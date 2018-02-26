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Джиган произвел фурор фотографией подросших детей

Сегодня, 10:18
Известный рэпер Джиган уже шесть лет находится в браке с Оксаной Самойловой, в семье подрастают три очаровательные дочки.

Джиган произвел фурор фотографией подросших детей
В микроблоге рэпера и его жены нередко появляются семейные снимки. На днях они разместили фото, на котором вместе позируют вместе с дочками.

Джиган произвел фурор фотографией подросших детей


"Мы такие разные)) у Майи вчера состоялся первый выход в большой мир праздников)) по ее напуганному лицу это видно))) Дальше будет текст не по теме фото))) я тут недавно посмотрела пару детских каналов на ютуб,где снимают детей и потом все это выкладывают)) я вообще не поняла в чем секрет успеха и такого количества просмотров?)) никого не хочу обидеть но это ж не смешно и не интересно СОВСЕМ)", - написала под снимком Оксана.

Фотография произвела фурор в Сети и привела в восторг их фолловеров. Пользователи Сети сошлись во мнении, что супругам надо подарить дочкам братика.

Джиган произвел фурор фотографией подросших детей

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Ключевые слова: Джиган, Оксана Самойлова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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