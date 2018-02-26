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Рита Дакота опубликовала видео с дочкой, восхитив фанатов

Сегодня, 10:43
Четыре месяца назад популярная певица и композитор Рита Дакота родила очаровательную дочку Мию.

Рита Дакота опубликовала видео с дочкой, восхитив фанатов
Этот ребенок стал первым для певицы и ее супруга Влада Соколовского. Спустя несколько месяцев после рождения малышки молодые родители показали ее общественности. Теперь же в микроблоге пары часто появляются кадры с Мией.

Рита Дакота опубликовала видео с дочкой, восхитив фанатов


Недавно Рита опубликовала видео, на котором малышка вместе с мамой лежа на кровати, трогательно "агукает". Пользователи Сети пришли в восторг от девочки и засыпали молодую маму восторженными комментариями.

Рита Дакота опубликовала видео с дочкой, восхитив фанатов

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Ключевые слова: Рита Дакота, Влад Соколовский

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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