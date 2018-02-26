Недавно Рита опубликовала видео, на котором малышка вместе с мамой лежа на кровати, трогательно "агукает". Пользователи Сети пришли в восторг от девочки и засыпали молодую маму восторженными комментариями.
Рита Дакота опубликовала видео с дочкой, восхитив фанатов
Сегодня, 10:43
Четыре месяца назад популярная певица и композитор Рита Дакота родила очаровательную дочку Мию.
Этот ребенок стал первым для певицы и ее супруга Влада Соколовского. Спустя несколько месяцев после рождения малышки молодые родители показали ее общественности. Теперь же в микроблоге пары часто появляются кадры с Мией.
Недавно Рита опубликовала видео, на котором малышка вместе с мамой лежа на кровати, трогательно "агукает". Пользователи Сети пришли в восторг от девочки и засыпали молодую маму восторженными комментариями.
Недавно Рита опубликовала видео, на котором малышка вместе с мамой лежа на кровати, трогательно "агукает". Пользователи Сети пришли в восторг от девочки и засыпали молодую маму восторженными комментариями.
← Джиган произвел фурор фотографией под... Анастасия Волочкова, не надев нижнее б... →
Ключевые слова: Рита Дакота, Влад Соколовский
Количество просмотров: 0
Количество просмотров: 0
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Павел Прилучный без штанов появился на заднем фоне снимка своей супруги Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце считаются одной из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе.
Анастасия Волочкова, не надев нижнее белье, вызвала возмущение фанатов Балерина Анастасия Волочкова известна своими провокационными фотографиями, которые вызывают активные обсуждения в Сети.
Рита Дакота опубликовала видео с дочкой, восхитив фанатов Четыре месяца назад популярная певица и композитор Рита Дакота родила очаровательную дочку Мию.
Джиган произвел фурор фотографией подросших детей Известный рэпер Джиган уже шесть лет находится в браке с Оксаной Самойловой, в семье подрастают три очаровательные дочки.
Загрузка...