Рита Дакота опубликовала видео с дочкой, восхитив фанатов

Этот ребенок стал первым для певицы и ее супруга Влада Соколовского. Спустя несколько месяцев после рождения малышки молодые родители показали ее общественности. Теперь же в микроблоге пары часто появляются кадры с Мией.Недавно Рита опубликовала видео, на котором малышка вместе с мамой лежа на кровати, трогательно "агукает". Пользователи Сети пришли в восторг от девочки и засыпали молодую маму восторженными комментариями.