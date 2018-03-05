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Четырехлетняя дочь Тимати получает знаки внимания от своего кавалера

Сегодня, 09:09
Дочери рэпера Тимати Алисе 19 марта исполнится четыре года, но уже в этом возрасте у малышки есть кавалер.

Четырехлетняя дочь Тимати получает знаки внимания от своего кавалера
Родители не против того, чтобы дети играли в отношения, их это даже забавляет. Дети на снимках всегда находятся вместе, и у них даже была романтическая фотосессия.

Четырехлетняя дочь Тимати получает знаки внимания от своего кавалера


«Недавно от одной мамы я услышала возмущенное высказывание о том, что в четырехлетнем возрасте недопустим и невозможен интерес к противоположному полу!.. Я очень удивилась... как так?! Конечно возможен и допустим! Они дети, но им присущи все взрослые чувства! Не хочется писать банальные и очевидные вещи, достаточно просто взглянуть на фотографии. Как же это светло и невинно, как искренне и по-человечески! Любуюсь нашими такими уже взрослыми малышами», — удивляется мама Тимати, Симона Юнусова.

Тимати просто обожает свою малышку, хоть и воспитанием Алисы занимается его мама, но он старается уделять дочери как можно больше свободного времени.

Четырехлетняя дочь Тимати получает знаки внимания от своего кавалера

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Ключевые слова: Тимати

Количество просмотров: 3 250
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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