Четырехлетняя дочь Тимати получает знаки внимания от своего кавалера

Родители не против того, чтобы дети играли в отношения, их это даже забавляет. Дети на снимках всегда находятся вместе, и у них даже была романтическая фотосессия.«Недавно от одной мамы я услышала возмущенное высказывание о том, что в четырехлетнем возрасте недопустим и невозможен интерес к противоположному полу!.. Я очень удивилась... как так?! Конечно возможен и допустим! Они дети, но им присущи все взрослые чувства! Не хочется писать банальные и очевидные вещи, достаточно просто взглянуть на фотографии. Как же это светло и невинно, как искренне и по-человечески! Любуюсь нашими такими уже взрослыми малышами», — удивляется мама Тимати, Симона Юнусова.Тимати просто обожает свою малышку, хоть и воспитанием Алисы занимается его мама, но он старается уделять дочери как можно больше свободного времени.