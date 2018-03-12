Эмин Агаларов опубликовал трогательный снимок с детьми

У популярного певца и бизнесмена Эмина Агаларова есть двое сыновей от предыдущей супруги Лейлы Алиевой.

После развода супруги смогли сохранить теплые отношения и вместе занимаются воспитанием детей. Также у Лейлы подрастает приемная дочь Амина, которую Эмин принял как родную.Он одинаково относится к сыновьям и приемной дочери экс-супруги. На днях в микроблоге Эмина появилась фотография, на которой он запечатлен вместе с тремя детьми. Снимок растрогал подписчиков мужчины.