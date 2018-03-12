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Эмин Агаларов опубликовал трогательный снимок с детьми

Сегодня, 09:49
У популярного певца и бизнесмена Эмина Агаларова есть двое сыновей от предыдущей супруги Лейлы Алиевой.

Эмин Агаларов опубликовал трогательный снимок с детьми
После развода супруги смогли сохранить теплые отношения и вместе занимаются воспитанием детей. Также у Лейлы подрастает приемная дочь Амина, которую Эмин принял как родную.

Эмин Агаларов опубликовал трогательный снимок с детьми


Он одинаково относится к сыновьям и приемной дочери экс-супруги. На днях в микроблоге Эмина появилась фотография, на которой он запечатлен вместе с тремя детьми. Снимок растрогал подписчиков мужчины.

Эмин Агаларов опубликовал трогательный снимок с детьми

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Ключевые слова: Эмин Агаларов

Количество просмотров: 5 395
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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