Он одинаково относится к сыновьям и приемной дочери экс-супруги. На днях в микроблоге Эмина появилась фотография, на которой он запечатлен вместе с тремя детьми. Снимок растрогал подписчиков мужчины.
Эмин Агаларов опубликовал трогательный снимок с детьми
Сегодня, 09:49
У популярного певца и бизнесмена Эмина Агаларова есть двое сыновей от предыдущей супруги Лейлы Алиевой.
После развода супруги смогли сохранить теплые отношения и вместе занимаются воспитанием детей. Также у Лейлы подрастает приемная дочь Амина, которую Эмин принял как родную.
Он одинаково относится к сыновьям и приемной дочери экс-супруги. На днях в микроблоге Эмина появилась фотография, на которой он запечатлен вместе с тремя детьми. Снимок растрогал подписчиков мужчины.
Он одинаково относится к сыновьям и приемной дочери экс-супруги. На днях в микроблоге Эмина появилась фотография, на которой он запечатлен вместе с тремя детьми. Снимок растрогал подписчиков мужчины.
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Ключевые слова: Эмин Агаларов
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Количество просмотров: 5 395
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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Эмин Агаларов опубликовал трогательный снимок с детьми У популярного певца и бизнесмена Эмина Агаларова есть двое сыновей от предыдущей супруги Лейлы Алиевой.
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