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Эдди Редмэйн принимает поздравления с рождением второго ребенка

Сегодня, 09:15
В ноябре прошлого года появилась информация о том, что в семье известного актера Эдди Редмэйна и его жены Ханны Бэгшоу случится радостное событие, они станут родителями во второй раз.

Эдди Редмэйн принимает поздравления с рождением второго ребенка
И вот лишь несколько дней назад стало известно о том, что Ханна подарила своему супругу очаровательного сына Люка Ричарда Бэгшоу. Мальчик родился еще 10 марта, но они не стали афишировать это событие.

Эдди Редмэйн принимает поздравления с рождением второго ребенка


Стоит отметить, что супруги были знакомы с детства, а сочетались узами брака в 2014 году. Спустя два года после свадьбы пара впервые стала родителями.

Эдди Редмэйн принимает поздравления с рождением второго ребенка

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Ключевые слова: Эдди Редмэйн

Количество просмотров: 1 625
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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