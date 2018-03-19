Стоит отметить, что супруги были знакомы с детства, а сочетались узами брака в 2014 году. Спустя два года после свадьбы пара впервые стала родителями.
Эдди Редмэйн принимает поздравления с рождением второго ребенка
Сегодня, 09:15
В ноябре прошлого года появилась информация о том, что в семье известного актера Эдди Редмэйна и его жены Ханны Бэгшоу случится радостное событие, они станут родителями во второй раз.
И вот лишь несколько дней назад стало известно о том, что Ханна подарила своему супругу очаровательного сына Люка Ричарда Бэгшоу. Мальчик родился еще 10 марта, но они не стали афишировать это событие.
Стоит отметить, что супруги были знакомы с детства, а сочетались узами брака в 2014 году. Спустя два года после свадьбы пара впервые стала родителями.
Стоит отметить, что супруги были знакомы с детства, а сочетались узами брака в 2014 году. Спустя два года после свадьбы пара впервые стала родителями.
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Ключевые слова: Эдди Редмэйн
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Количество просмотров: 1 625
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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