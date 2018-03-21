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Ольга Рапунцель начала закупать вещи для будущей дочери

Сегодня, 09:15
В скором времени участница главной телестройки страны Ольга Рапунцель должна родить первенца.

Ольга Рапунцель начала закупать вещи для будущей дочери
Недавно Ольга начала закупаться вещами для будущей дочери, так как потом на это не будет времени. Об этом она сообщила в своем микроблоге, заодно заявив, что дочка появится на свет, когда посчитает нужным.

Ольга Рапунцель начала закупать вещи для будущей дочери


«Когда наша кроха сама захочет и будет готова показаться родителем, тогда и рожу. Для каждой беременность индивидуальна, вы чего, мамочки? Вам то не знать, это лучше в срок родить, чем не доносить или переносить. И знайте: я не верю в приметы, да ну эти все суеверия и предрассудки. Я начала покупать все для крохи на последних сроках беременности, а когда этим заниматься?

Ольга Рапунцель начала закупать вещи для будущей дочери


С ребенком потом носиться по магазинам? Не, ну если у вас, конечно, есть кто вам может помочь, родители или няня, ради Бога, я рада за вас, но я считаю сами будущие мамочки должны выбрать самое красивое для своего ангелочка, тем более такое удовольствие доставляет ходить по детским магазинам и выбирать вещи. Нам, беременяшкам, важны положительные эмоции. Мой Муж тоже принимает в этом участие», - поведала Рапунцель.

Напомним, что Ольга часто подвергается критике в Сети, даже на протяжении длительного времени многие считали, что она симулирует беременность.

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Ключевые слова: Ольга Рапунцель

Количество просмотров: 3 692
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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