Ольга Рапунцель начала закупать вещи для будущей дочери

Недавно Ольга начала закупаться вещами для будущей дочери, так как потом на это не будет времени. Об этом она сообщила в своем микроблоге, заодно заявив, что дочка появится на свет, когда посчитает нужным.«Когда наша кроха сама захочет и будет готова показаться родителем, тогда и рожу. Для каждой беременность индивидуальна, вы чего, мамочки? Вам то не знать, это лучше в срок родить, чем не доносить или переносить. И знайте: я не верю в приметы, да ну эти все суеверия и предрассудки. Я начала покупать все для крохи на последних сроках беременности, а когда этим заниматься?С ребенком потом носиться по магазинам? Не, ну если у вас, конечно, есть кто вам может помочь, родители или няня, ради Бога, я рада за вас, но я считаю сами будущие мамочки должны выбрать самое красивое для своего ангелочка, тем более такое удовольствие доставляет ходить по детским магазинам и выбирать вещи. Нам, беременяшкам, важны положительные эмоции. Мой Муж тоже принимает в этом участие», - поведала Рапунцель.Напомним, что Ольга часто подвергается критике в Сети, даже на протяжении длительного времени многие считали, что она симулирует беременность.