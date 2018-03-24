Беременная Мария Адоевцева вынуждена искать новую квартиру

Летом прошлого года Мария вышла замуж за своего возлюбленного, и теперь они с нетерпением ждут прибавления в семье. Недавно же женщине пришлось поволноваться, когда хозяйка съемной квартиры попросила их освободить жилье.«Хозяйке квартиры нужно срочно возвращаться назад, в родные стены. А нам дано времени в один месяц, чтобы найти свой новый дом. И все как-то не время, когда все мысли о том, куда бы поставить кроватку для малыша, а тебе нужно думать о том, где найти полсотни коробок, чтобы себя куда-то деть. Вот такие грустные новости на сей день. Пока не знаем, куда переселимся, но голова в такие переломные дни работает лучше обычного. Силы небесные, надеюсь, вы с нами!» - сообщила женщина.Напомним, что у Марии подрастает дочь от предыдущего брака с Сергеем Адоевцевым, также бывшим участником реалити-шоу.