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Беременная Мария Адоевцева вынуждена искать новую квартиру

Сегодня, 20:04
Некоторое время назад экс-участница телепроекта "Дом-2" Мария Адоевцева сообщила о том, что находится в интересном положении.

Беременная Мария Адоевцева вынуждена искать новую квартиру
Летом прошлого года Мария вышла замуж за своего возлюбленного, и теперь они с нетерпением ждут прибавления в семье. Недавно же женщине пришлось поволноваться, когда хозяйка съемной квартиры попросила их освободить жилье.

Беременная Мария Адоевцева вынуждена искать новую квартиру


«Хозяйке квартиры нужно срочно возвращаться назад, в родные стены. А нам дано времени в один месяц, чтобы найти свой новый дом. И все как-то не время, когда все мысли о том, куда бы поставить кроватку для малыша, а тебе нужно думать о том, где найти полсотни коробок, чтобы себя куда-то деть. Вот такие грустные новости на сей день. Пока не знаем, куда переселимся, но голова в такие переломные дни работает лучше обычного. Силы небесные, надеюсь, вы с нами!» - сообщила женщина.

Напомним, что у Марии подрастает дочь от предыдущего брака с Сергеем Адоевцевым, также бывшим участником реалити-шоу.

Беременная Мария Адоевцева вынуждена искать новую квартиру

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Ключевые слова: Мария Адоевцева

Количество просмотров: 1 300
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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