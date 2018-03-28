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Дочь Кети Топурия пытается добиться своего скандалами

Сегодня, 08:59
У популярной певицы и солистки группы А-Студио Кети Топурия подрастает трехлетняя дочь Оливия.

Дочь Кети Топурия пытается добиться своего скандалами
Недавно исполнительница презентовала новую коллекцию и на показ решила не брать с собой дочку. На что маленькая Оливия устроила скандал, пытаясь добиться своего.

Дочь Кети Топурия пытается добиться своего скандалами


«Вы не представляете, какой сегодня был скандал, когда я ей сказала, что поеду на показ и впервые не возьму ее с собой! Вообще, когда она присутствует на мероприятиях, с одной стороны, мне хорошо, но с другой – я очень нервничаю, потому что мне хочется уделить внимание и ей, и другим людям, а это обычно не получается!» - поведала Кети.

Стоит отметить, что в прошлом году Кети развелась с Львом Гехманом, но бывшие супруги смогли сохранить теплые отношения, и мужчина принимает активное участие в воспитании дочери.

Дочь Кети Топурия пытается добиться своего скандалами

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Ключевые слова: Кети Топурия

Количество просмотров: 2 899
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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