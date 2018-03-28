Дочь Кети Топурия пытается добиться своего скандалами

Недавно исполнительница презентовала новую коллекцию и на показ решила не брать с собой дочку. На что маленькая Оливия устроила скандал, пытаясь добиться своего.«Вы не представляете, какой сегодня был скандал, когда я ей сказала, что поеду на показ и впервые не возьму ее с собой! Вообще, когда она присутствует на мероприятиях, с одной стороны, мне хорошо, но с другой – я очень нервничаю, потому что мне хочется уделить внимание и ей, и другим людям, а это обычно не получается!» - поведала Кети.Стоит отметить, что в прошлом году Кети развелась с Львом Гехманом, но бывшие супруги смогли сохранить теплые отношения, и мужчина принимает активное участие в воспитании дочери.