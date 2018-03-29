Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Дочка Авроры получает подарки за хорошие оценки

Сегодня, 09:10
Известная телеведущая Аврора, настоящее имя у которой Ирина Юдина, воспитывает 14-летнюю дочку.

Дочка Авроры получает подарки за хорошие оценки
Мама с дочкой отлично ладят и проводят много времени вместе. Но по словам Авроры, дочке приходится давать стимул, чтобы она хорошо училась.

Дочка Авроры получает подарки за хорошие оценки


«Мы даже переходили на систему оплаты хороших оценок в 3-4 классах. Потом перешли на систему накопления денег на подарки... Человек с детства приучается к тому, что трудится, что его труд оплачивается. Это прекрасно, на мой взгляд. Мы еще и социальное неравенство взращиваем: показываем на какого-нибудь бомжа на улице и говорим: «Вот, он не учился в школе!» Ну а что делать? Приходится разными способами заинтересовывать ребенка и стимулировать его к учебе», - заявила телеведущая.

Теперь же Аврора вместе с супругом придумала систему, согласно которой если дочка оканчивает учебный год хорошо, то получает в подарок путешествие или дорогой гаджет.

Дочка Авроры получает подарки за хорошие оценки

← Альбина Джанабаева поведала о том, что... Беременная Мария Адоевцева занята рем... →

Ключевые слова: Аврора

Количество просмотров: 1 157
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Илья Яббаров хочет, чтобы дочка его простила
Виктория Романец получает шикарные подарки от поклонника
Леонид Закошанский высказался об уходе из "Говорим и показываем"
Ксения Бородина всё ещё получает подарки за рождение дочери
Самое популярное за неделю

Заплаканная Яна Кошкина подверглась жесткой критике Недавно в микроблоге известной телеведущей Яны Кошкиной появилась фотография, которая вызвала шквал негатива в ее адрес.
Нюша впервые рассказала о своем намерении стать матерью В Сети часто появляются новости о возможной беременности популярной певицы Нюши, которая в прошлом году вышла замуж.
Кортни Кардашьян выходит замуж По сведениям западных таблоидов, в скором времени Кортни Кардашьян и ее молодой избранник Юнес Бенджим объявят о помолвке.
Дочка Ирины Хакамады считает ее героиней Многие знают, что дочка Ирины Хакамады была рождена с синдромом Дауна, но это не стало преградой для нормальной жизни.
На Наоми Кэмпбелл обрушился шквал критики за ретушь фото Знаменитая модель Наоми Кэмпбелл является обладательницей роскошной внешности, поэтому любая обработка ее фотографии сразу же бывает замечена поклонниками.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.