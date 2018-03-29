Дочка Авроры получает подарки за хорошие оценки

Мама с дочкой отлично ладят и проводят много времени вместе. Но по словам Авроры, дочке приходится давать стимул, чтобы она хорошо училась.«Мы даже переходили на систему оплаты хороших оценок в 3-4 классах. Потом перешли на систему накопления денег на подарки... Человек с детства приучается к тому, что трудится, что его труд оплачивается. Это прекрасно, на мой взгляд. Мы еще и социальное неравенство взращиваем: показываем на какого-нибудь бомжа на улице и говорим: «Вот, он не учился в школе!» Ну а что делать? Приходится разными способами заинтересовывать ребенка и стимулировать его к учебе», - заявила телеведущая.Теперь же Аврора вместе с супругом придумала систему, согласно которой если дочка оканчивает учебный год хорошо, то получает в подарок путешествие или дорогой гаджет.