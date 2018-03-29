Беременная Мария Адоевцева занята ремонтом в своей квартире

Теперь же супруги приобрели собственную недвижимость, в которой начали ремонт. В будущем пара мечтает о большом доме, но пока что смогли себе позволить лишь небольшую квартиру.«Люблю я начинать все с чистого листа. Где все большое начинается с малого. Мечтали, конечно, о большом двухэтажном доме, чтобы раз и навсегда переехать, пустить корни да успокоиться, но обстоятельства жизни распорядились иначе, и малогабаритная квартирка тоже вполне себе выход, когда тебе уже некуда деваться. Главное, что теперь у нас есть свой личный угол, свой маленький мирок и совсем немного времени, чтобы его обустроить, пустить туда море уюта и разложить свой нехитрый скарб», - рассказала Мария.Напомним, что сейчас женщина находится в интересном положении, у нее есть дочь от первого брака с Сергеем Адоевцевым.