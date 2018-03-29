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Беременная Мария Адоевцева занята ремонтом в своей квартире

Сегодня, 09:18
Некоторое время назад экс-участница телепроекта "Дом-2" Мария Адоевцева сообщила поклонникам о том, что ей с семьей придется съехать со съемной квартиры.

Беременная Мария Адоевцева занята ремонтом в своей квартире
Теперь же супруги приобрели собственную недвижимость, в которой начали ремонт. В будущем пара мечтает о большом доме, но пока что смогли себе позволить лишь небольшую квартиру.

Беременная Мария Адоевцева занята ремонтом в своей квартире


«Люблю я начинать все с чистого листа. Где все большое начинается с малого. Мечтали, конечно, о большом двухэтажном доме, чтобы раз и навсегда переехать, пустить корни да успокоиться, но обстоятельства жизни распорядились иначе, и малогабаритная квартирка тоже вполне себе выход, когда тебе уже некуда деваться. Главное, что теперь у нас есть свой личный угол, свой маленький мирок и совсем немного времени, чтобы его обустроить, пустить туда море уюта и разложить свой нехитрый скарб», - рассказала Мария.

Напомним, что сейчас женщина находится в интересном положении, у нее есть дочь от первого брака с Сергеем Адоевцевым.

Беременная Мария Адоевцева занята ремонтом в своей квартире

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Ключевые слова: Мария Адоевцева

Количество просмотров: 442
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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