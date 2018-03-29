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Дочка Ирины Хакамады считает ее героиней

Сегодня, 09:39
Многие знают, что дочка Ирины Хакамады была рождена с синдромом Дауна, но это не стало преградой для нормальной жизни.

Дочка Ирины Хакамады считает ее героиней
Недавно же Мария Сиротинская стала гостьей программы "Жить здорово!", причем в студию она пришла самостоятельно. Девушка живет полноценной жизнью и практически ничем не отличается от здоровых людей.

Дочка Ирины Хакамады считает ее героиней


«Маму сразу предупредили, что я могу появиться на свет с синдромом Дауна. Но она все равно решилась на этот подвиг и родила меня», - призналась Мария.

Напомним, что девушка получила предложение руки и сердца от своего бойфренда с таким же диагнозом, и теперь они готовятся к свадьбе.

Дочка Ирины Хакамады считает ее героиней

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Ключевые слова: Ирина Хакамада

Количество просмотров: 286
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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