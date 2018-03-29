Дочка Ирины Хакамады считает ее героиней

Недавно же Мария Сиротинская стала гостьей программы "Жить здорово!", причем в студию она пришла самостоятельно. Девушка живет полноценной жизнью и практически ничем не отличается от здоровых людей.«Маму сразу предупредили, что я могу появиться на свет с синдромом Дауна. Но она все равно решилась на этот подвиг и родила меня», - призналась Мария.Напомним, что девушка получила предложение руки и сердца от своего бойфренда с таким же диагнозом, и теперь они готовятся к свадьбе.