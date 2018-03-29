Дочка Ирины Хакамады считает ее героиней

Многие знают, что дочка Ирины Хакамады была рождена с синдромом Дауна, но это не стало преградой для нормальной жизни.
Недавно же Мария Сиротинская стала гостьей программы "Жить здорово!", причем в студию она пришла самостоятельно. Девушка живет полноценной жизнью и практически ничем не отличается от здоровых людей.
«Маму сразу предупредили, что я могу появиться на свет с синдромом Дауна. Но она все равно решилась на этот подвиг и родила меня», - призналась Мария.
Напомним, что девушка получила предложение руки и сердца от своего бойфренда с таким же диагнозом, и теперь они готовятся к свадьбе.
Ключевые слова: Ирина Хакамада
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, Кадр из программы
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