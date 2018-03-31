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Натали пережила выкидыш

Вчера, 20:26
Очередной выпуск программы "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой был посвящен популярной певице Натали, которая откровенно ответила на вопросы ведущей.

Натали пережила выкидыш
Исполнительница является многодетной мамой, но оказалось, что несколько лет назад она потеряла третьего ребенка. У нее случился выкидыш на ранних сроках беременности.

«Из-за популярности моя третья беременность не состоялась. Сегодня впервые говорю об этом. Я не смогла ее защитить в тот момент. Узнала как? Две полоски на гастролях. Я понимала: что-то здесь не так, начались неправильные выделения… Мне казалось, что стою на сцене и из меня сейчас как все хлынет…

Натали пережила выкидыш


Я пыталась не рассказывать все эти годы… У меня другая профессия, но я не сумела спасти ребенка. Срок был два с половиной месяца, неживой плод. Страшная новость… Тут тянуть некуда было, могло начаться заражение крови. Я когда поехала на этот вынужденный аборт, позвонила маме и сестре и просила: «Помолитесь за меня». Мне, казалось, что умру. Я очень просила прощения у ребенка, что я в который раз оказалась с этим дурацкими крылышками, которые себе не может позволить человек…» – заявила Натали.

Напомним, что в прошлом году певица в третий раз стала мамой, подарив супругу сына.

Натали пережила выкидыш

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Ключевые слова: Натали

Количество просмотров: 2 119
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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