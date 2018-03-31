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Дарья Пынзарь собирается остаться жить в Турции

Вчера, 20:41
Бывшая участница главной телестройки страны Дарья Пынзарь любит путешествовать и сейчас с семьей находится в Турции.

Дарья Пынзарь собирается остаться жить в Турции
По словам Дарьи, она просто влюблена в эту страну и даже задумалась о том, чтобы подыскать там жилье. Для отдыха семья выбрала Аланию и наслаждается местным климатом.

Дарья Пынзарь собирается остаться жить в Турции


«Пока мы сами не решили точно, оставаться или нет, и сейчас мы снимаем апартаменты, планируем покупку. Сергей приедет и решим точно. Почему именно Алания? Потому что тут невероятно красиво, это южная часть Турции и тут тепло круглый год. Городок небольшой и расположен на побережье. С одной стороны море, с другой горы и реки. Похожего места я не видела. Сказать что красиво, это ничего не сказать, тут невероятно.

Дарья Пынзарь собирается остаться жить в Турции


Местные люди все на позитиве и почти все говорят по-русски, поэтому языкового барьера не чувствуется. Да и русских очень много, много молодых русских мамочек с детками, поэтому без компании остаться нет варианта. Отношение к детям тут просто нереальное. Местные любят детей, всегда помогут, что конечно сначала было удивительным и это даже настораживало, у нас такого, к сожалению, нет», - призналась женщина.

Дарья заявила, что ее сын Артем даже начал посещать местный детский сад. Но по мнению поклонников, Пынзарь передумает, как только там начнется туристический сезон.

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Ключевые слова: Дарья Пынзарь

Количество просмотров: 3 562
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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