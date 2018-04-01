Фанаты пришли в восторг от фотографий подросшего сына Елены Ваенги

Некоторое время назад исполнительница вместе с семьей улетела на отдых на Сейшелы и теперь активно делится снимками из жарких островов. Поклонники обратили внимание на то, что мальчик растет копией своей знаменитой мамы.«Ваня молодец, уже так хорошо плавает», «Как похож на вас, Лена», «Какой большой и крепкий пацан!», - пишут пользователи Сети.Стоит отметить, что сын Елены родился в 2012 году, но с отцом своего ребенка артистка сыграла свадьбу лишь спустя четыре года.