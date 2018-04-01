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Фанаты пришли в восторг от фотографий подросшего сына Елены Ваенги

Сегодня, 13:18
С недавних пор популярная певица Елена Ваенга перестала скрывать своего сына Ваню, которому пять лет, от общественности.

Фанаты пришли в восторг от фотографий подросшего сына Елены Ваенги
Некоторое время назад исполнительница вместе с семьей улетела на отдых на Сейшелы и теперь активно делится снимками из жарких островов. Поклонники обратили внимание на то, что мальчик растет копией своей знаменитой мамы.

Фанаты пришли в восторг от фотографий подросшего сына Елены Ваенги


«Ваня молодец, уже так хорошо плавает», «Как похож на вас, Лена», «Какой большой и крепкий пацан!», - пишут пользователи Сети.

Стоит отметить, что сын Елены родился в 2012 году, но с отцом своего ребенка артистка сыграла свадьбу лишь спустя четыре года.

Фанаты пришли в восторг от фотографий подросшего сына Елены Ваенги

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Ключевые слова: Елена Ваенга

Количество просмотров: 6 045
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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