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Сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова впервые вышел на большую сцену

Сегодня, 19:02
Несколько дней назад популярному певцу Владимиру Преснякову исполнилось 50 лет.

Сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова впервые вышел на большую сцену
На концерте в честь этого события собрались друзья и коллеги исполнителя, которые поздравляли его с юбилеем. Но главной звездой вечера стал сын именинника и его супруги Натальи Подольской Артемий.

Сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова впервые вышел на большую сцену


«Первый выход Темы на сцену на концерте у папы. Мама, если что, всегда на подхвате», — написала под фотографией сына исполнительница.

Артемий растет творческим мальчиком, так что может быть он и продолжит дело своих знаменитых родителей.

Сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова впервые вышел на большую сцену

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Ключевые слова: Владимир Пресняков, Наталья Подольская

Количество просмотров: 4 849
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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