Сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова впервые вышел на большую сцену

На концерте в честь этого события собрались друзья и коллеги исполнителя, которые поздравляли его с юбилеем. Но главной звездой вечера стал сын именинника и его супруги Натальи Подольской Артемий.
«Первый выход Темы на сцену на концерте у папы. Мама, если что, всегда на подхвате», — написала под фотографией сына исполнительница.
Артемий растет творческим мальчиком, так что может быть он и продолжит дело своих знаменитых родителей.
Ключевые слова: Владимир Пресняков
, Наталья Подольская
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