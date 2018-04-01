Сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова впервые вышел на большую сцену

На концерте в честь этого события собрались друзья и коллеги исполнителя, которые поздравляли его с юбилеем. Но главной звездой вечера стал сын именинника и его супруги Натальи Подольской Артемий.«Первый выход Темы на сцену на концерте у папы. Мама, если что, всегда на подхвате», — написала под фотографией сына исполнительница.Артемий растет творческим мальчиком, так что может быть он и продолжит дело своих знаменитых родителей.