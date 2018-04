В микроблоге Елены редко появляются семейные фотографии, поэтому очередное фото стало настоящим сюрпризом для ее поклонников. На снимке Исинбаева запечатлена вместе с сестрой и сыном в коляске.«С моей кровинушкой и сыночком:))) With my beloved sister and son!», — написала под фотографией гимнастка.Стоит отметить, что в семье спортсменов подрастает дочь Ева, которой три года.