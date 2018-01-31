Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Стало известно имя новорожденного сына Дмитрия Маликова

Вчера, 20:42
Певец Дмитрий Маликов вновь стал отцом в январе текущего года.

Стало известно имя новорожденного сына Дмитрия Маликова
Второй ребенок Дмитрия Маликова и его супруги Елены появился на свет от суррогатной матери в конце января - информация о пополнении в звездной семье оставалась тайной вплоть до того, пока сам певец не сообщил об этом. Имя мальчика также довольно долго оставалось в секрете, но, видимо, пришло время его назвать - Марк.

Стало известно имя новорожденного сына Дмитрия Маликова


"Почему Марк? Имя интернациональное, сильное, мужское. И малыш родился к дате, когда православные чтут святого Марка" - написала Елена в своём блоге.

Стало известно имя новорожденного сына Дмитрия Маликова

← Эвелина Бледанс ради младшего сына во... Яна Рудковская призналась в использов... →

Ключевые слова: Дмитрий Маликов

Количество просмотров: 3 107
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Супруга Дмитрия Маликова не смогла промолчать на критику в связи с рождением сына
Жена Дмитрия Маликова сообщила, почему не хотела рассказывать о втором ребенке
Отец Дмитрия Маликова сообщил детали рождения своего долгожданного внука
Супруга Дмитрия Маликова опубликовала первый снимок новорожденного сына
Самое популярное за неделю

Елена Галицына чуть не лишилась ноги во время фотосессии в Таиланде Страсть к активной и заполненной событиями жизни обернулась для Елены Галицыной крупными неприятностями.
Яна Рудковская призналась в использовании ремня для воспитания младшего сына Продюсер Яна Рудковская подверглась жесткой критике в сети из-за методов воспитания сына Саши.
Стало известно имя новорожденного сына Дмитрия Маликова Певец Дмитрий Маликов вновь стал отцом в январе текущего года.
Эвелина Бледанс ради младшего сына воссоединилась с бывшим мужем Вчера, 1 апреля поздравления в честь дня рождения принимал младший сын актрисы и телеведущей Эвелины Бледанс Семен.
Брэд Питт проводит время с Дженнифер Энистон и своей дочерью После того как стало известно о разводе актрисы Дженнифер Энистон с Джастином Теру, западные таблоиды в один голос утверждают о том, что Дженнифер вернулась к экс-супругу Брэду Питту.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.