Стало известно имя новорожденного сына Дмитрия Маликова

Второй ребенок Дмитрия Маликова и его супруги Елены появился на свет от суррогатной матери в конце января - информация о пополнении в звездной семье оставалась тайной вплоть до того, пока сам певец не сообщил об этом. Имя мальчика также довольно долго оставалось в секрете, но, видимо, пришло время его назвать - Марк."Почему Марк? Имя интернациональное, сильное, мужское. И малыш родился к дате, когда православные чтут святого Марка" - написала Елена в своём блоге.