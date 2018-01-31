"Почему Марк? Имя интернациональное, сильное, мужское. И малыш родился к дате, когда православные чтут святого Марка" - написала Елена в своём блоге.
Стало известно имя новорожденного сына Дмитрия Маликова
Вчера, 20:42
Певец Дмитрий Маликов вновь стал отцом в январе текущего года.
Второй ребенок Дмитрия Маликова и его супруги Елены появился на свет от суррогатной матери в конце января - информация о пополнении в звездной семье оставалась тайной вплоть до того, пока сам певец не сообщил об этом. Имя мальчика также довольно долго оставалось в секрете, но, видимо, пришло время его назвать - Марк.
"Почему Марк? Имя интернациональное, сильное, мужское. И малыш родился к дате, когда православные чтут святого Марка" - написала Елена в своём блоге.
"Почему Марк? Имя интернациональное, сильное, мужское. И малыш родился к дате, когда православные чтут святого Марка" - написала Елена в своём блоге.
← Эвелина Бледанс ради младшего сына во... Яна Рудковская призналась в использов... →
Ключевые слова: Дмитрий Маликов
Количество просмотров: 3 107
Количество просмотров: 3 107
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram, vk.com
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Елена Галицына чуть не лишилась ноги во время фотосессии в Таиланде Страсть к активной и заполненной событиями жизни обернулась для Елены Галицыной крупными неприятностями.
Яна Рудковская призналась в использовании ремня для воспитания младшего сына Продюсер Яна Рудковская подверглась жесткой критике в сети из-за методов воспитания сына Саши.
Стало известно имя новорожденного сына Дмитрия Маликова Певец Дмитрий Маликов вновь стал отцом в январе текущего года.
Эвелина Бледанс ради младшего сына воссоединилась с бывшим мужем Вчера, 1 апреля поздравления в честь дня рождения принимал младший сын актрисы и телеведущей Эвелины Бледанс Семен.
Загрузка...