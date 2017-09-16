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Яна Рудковская призналась в использовании ремня для воспитания младшего сына

Вчера, 21:13
Продюсер Яна Рудковская подверглась жесткой критике в сети из-за методов воспитания сына Саши.

Яна Рудковская призналась в использовании ремня для воспитания младшего сына
Совместный 5-летний сын Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша, или Гном Гномыч, является, пожалуй, самым звездным ребенком России. Благодаря маме-продюсеру, малыш буквально с пелёнок начал сниматься в фотосессиях и рекламах, затем выходить на подиумы модных показов и посещать светские мероприятия.

Яна Рудковская призналась в использовании ремня для воспитания младшего сына


Также большую часть жизни Саши занимает фигурное катание - в свежем интервью для телеканала "Дождь" Рудковская рассказала, что Саша ежедневно выходит на тренировки и лёд в 9:15 и покидает его в 16:00. Также ребенок выступил в 20 ледовых шоу своего звездного папы Евгения Плющенко "Щелкунчик-2": "Чтобы быть лучшим на планете, не нужно ребенка жалеть. Саша спортсмен. Да, мы ему внушаем, он действительно пятилетний ребенок, который заряжен на то, чтобы стать чемпионом" - заявила Яна.

Яна Рудковская призналась в использовании ремня для воспитания младшего сына


Яна Рудковская призналась в использовании ремня для воспитания младшего сына


Самую негативную реакцию в сети вызвали следующие слова Рудковской: "Многие меня упрекают за излишнюю жесткость. Да, мои наказания не только в виде лишения игрушек, но и темная комната, и ремень. Это правда. Но это такой маленький тоненький ремень. И что? И меня родители в комнату сажали темную, и ремень применяли, и домашние аресты были… Разве из меня человек не вырос?". В комментариях шокированные пользователи пишут, что за такое обращение с ребенком в Европе или в США, Рудковскую уже давно лишили бы родительских прав: "Это настоящее Средневековье, даже стыдно узнавать о таких фактах в отношении малыша в 21 веке".

Яна Рудковская призналась в использовании ремня для воспитания младшего сына

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Ключевые слова: Яна Рудковская

Количество просмотров: 4 316
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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