Яна Рудковская призналась в использовании ремня для воспитания младшего сына

Совместный 5-летний сын Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша, или Гном Гномыч, является, пожалуй, самым звездным ребенком России. Благодаря маме-продюсеру, малыш буквально с пелёнок начал сниматься в фотосессиях и рекламах, затем выходить на подиумы модных показов и посещать светские мероприятия.Также большую часть жизни Саши занимает фигурное катание - в свежем интервью для телеканала "Дождь" Рудковская рассказала, что Саша ежедневно выходит на тренировки и лёд в 9:15 и покидает его в 16:00. Также ребенок выступил в 20 ледовых шоу своего звездного папы Евгения Плющенко "Щелкунчик-2": "Чтобы быть лучшим на планете, не нужно ребенка жалеть. Саша спортсмен. Да, мы ему внушаем, он действительно пятилетний ребенок, который заряжен на то, чтобы стать чемпионом" - заявила Яна.Самую негативную реакцию в сети вызвали следующие слова Рудковской: "Многие меня упрекают за излишнюю жесткость. Да, мои наказания не только в виде лишения игрушек, но и темная комната, и ремень. Это правда. Но это такой маленький тоненький ремень. И что? И меня родители в комнату сажали темную, и ремень применяли, и домашние аресты были… Разве из меня человек не вырос?". В комментариях шокированные пользователи пишут, что за такое обращение с ребенком в Европе или в США, Рудковскую уже давно лишили бы родительских прав: "Это настоящее Средневековье, даже стыдно узнавать о таких фактах в отношении малыша в 21 веке".