Юная дочь Олега Газманова Марианна претендует на роль секс символа

Судя по инстаграму Марианны Газмановой можно сделать вывод, что она растет типичным ребенком, называющим себя «элитой». Она хорошо развита внешне и пытается выглядеть старше, чем есть на самом деле.

На днях, мама решила подклиться фотографией дочери с прогулки по лесу и сопроводила её таким комментарием:«Дочь. Ювелирная работа, созданная в страстной ЛЮБВИ на Мальдивах, окутанная медным золотом и лазурной негой. Придирчива к себе до веснушек. Подросток , одним словом».Марианна не заставила себя ждать с ответом и опубликовала свои фото, где пышная грудь, приоткрытый ротик и распущенные локоны, должны были подчеркнуть её сексуальность.Комментарий она сделала на английском языке, где смысл примерно такой – Вы знаете, что это результат страстной любви, так смотрите, что получилось.Ну, а получилась, скорее всего, очередная «модель», дизайнер одежды, блогер и путешественник. Ну, может быть еще певица.