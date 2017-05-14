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Юная дочь Олега Газманова Марианна претендует на роль секс символа

Сегодня, 07:40
Судя по инстаграму Марианны Газмановой можно сделать вывод, что она растет типичным ребенком, называющим себя «элитой». Она хорошо развита внешне и пытается выглядеть старше, чем есть на самом деле.

Юная дочь Олега Газманова Марианна претендует на роль секс символа
На днях, мама решила подклиться фотографией дочери с прогулки по лесу и сопроводила её таким комментарием:

«Дочь. Ювелирная работа, созданная в страстной ЛЮБВИ на Мальдивах, окутанная медным золотом и лазурной негой. Придирчива к себе до веснушек. Подросток , одним словом».

Юная дочь Олега Газманова Марианна претендует на роль секс символа


Марианна не заставила себя ждать с ответом и опубликовала свои фото, где пышная грудь, приоткрытый ротик и распущенные локоны, должны были подчеркнуть её сексуальность.

Юная дочь Олега Газманова Марианна претендует на роль секс символа


Комментарий она сделала на английском языке, где смысл примерно такой – Вы знаете, что это результат страстной любви, так смотрите, что получилось.

Ну, а получилась, скорее всего, очередная «модель», дизайнер одежды, блогер и путешественник. Ну, может быть еще певица.

Юная дочь Олега Газманова Марианна претендует на роль секс символа

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Ключевые слова: Олег Газманов, Марианна Газманова

Количество просмотров: 19 149
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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