Друг Юлии Барановской публично признался ей в любви

Речь идет о её коллеге по шоу «Перезагрузка» Евгении Седом. Они подружились, когда Юля была ведущей этого проекта, и после этого он частенько сопровождал её на всяческие семейные мероприятия.Накануне, Евгений поздравил её с Днем рождения, закончив свои пожелания словами: «Ты красива, талантлива, умна! Иди дальше, лети выше и продолжай покорять этот большой мир, потому что он весь твой! Люблю тебя».Для пущей убедительности признания были сопровождены шестью маленькими сердечками.Как оказалось, что в этот день он был рядом с ней и её детьми, а это говорит о многом в отношениях. Вот только, судя по всему, хорошие друзья, так и останутся друзьями. Похоже, что Евгений рассматривает женщин только в этой категории.