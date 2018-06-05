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Друг Юлии Барановской публично признался ей в любви

Сегодня, 12:10
О любовных романах Юлии Барановской вообще ничего не слышно, но в её жизни есть мужчина, который открыто признаётся ей в любви.

Друг Юлии Барановской публично признался ей в любви
Речь идет о её коллеге по шоу «Перезагрузка» Евгении Седом. Они подружились, когда Юля была ведущей этого проекта, и после этого он частенько сопровождал её на всяческие семейные мероприятия.

Друг Юлии Барановской публично признался ей в любви


Накануне, Евгений поздравил её с Днем рождения, закончив свои пожелания словами: «Ты красива, талантлива, умна! Иди дальше, лети выше и продолжай покорять этот большой мир, потому что он весь твой! Люблю тебя».

Для пущей убедительности признания были сопровождены шестью маленькими сердечками.

Друг Юлии Барановской публично признался ей в любви


Как оказалось, что в этот день он был рядом с ней и её детьми, а это говорит о многом в отношениях. Вот только, судя по всему, хорошие друзья, так и останутся друзьями. Похоже, что Евгений рассматривает женщин только в этой категории.

Друг Юлии Барановской публично признался ей в любви

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Ключевые слова: Юлия Барановская

Количество просмотров: 7 995
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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