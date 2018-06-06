Слава опубликовала кадр с дочкой в откровенном наряде

Девушка не собирается идти по стопам своей мамы, а мечтает стать актрисой. На днях в микроблоге исполнительницы была опубликована совместная фотография с Александрой. Причем на фото девушка позирует в белом платье, которое демонстрирует ее роскошные формы.«Мой кот самый красивый», - написала под снимком артистка.Подписчики пришли в восторг от красоты дочери исполнительницы и засыпали ее комплиментами.