Слава опубликовала кадр с дочкой в откровенном наряде

Популярная певица Слава является мамой двух очаровательных дочек, причем старшая, Александра Морозова, растет копией знаменитой мамы.
Девушка не собирается идти по стопам своей мамы, а мечтает стать актрисой. На днях в микроблоге исполнительницы была опубликована совместная фотография с Александрой. Причем на фото девушка позирует в белом платье, которое демонстрирует ее роскошные формы.
«Мой кот самый красивый», - написала под снимком артистка.
Подписчики пришли в восторг от красоты дочери исполнительницы и засыпали ее комплиментами.
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