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Слава опубликовала кадр с дочкой в откровенном наряде

Сегодня, 11:25
Популярная певица Слава является мамой двух очаровательных дочек, причем старшая, Александра Морозова, растет копией знаменитой мамы.

Слава опубликовала кадр с дочкой в откровенном наряде
Девушка не собирается идти по стопам своей мамы, а мечтает стать актрисой. На днях в микроблоге исполнительницы была опубликована совместная фотография с Александрой. Причем на фото девушка позирует в белом платье, которое демонстрирует ее роскошные формы.

Слава опубликовала кадр с дочкой в откровенном наряде


«Мой кот самый красивый», - написала под снимком артистка.

Подписчики пришли в восторг от красоты дочери исполнительницы и засыпали ее комплиментами.

Слава опубликовала кадр с дочкой в откровенном наряде

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Ключевые слова: Слава

Количество просмотров: 507
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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