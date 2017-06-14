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Почему Ксения Собчак наплевательски относится к дурным манерам сына

Сегодня, 11:30
Возможно, что Ксения Собчак, которая всю жизнь прожила в окружении горничных и другого обслуживающего персонала, просто не замечает дурных манер своего подрастающего сына.

Почему Ксения Собчак наплевательски относится к дурным манерам сына
Как не крути, но в России принято разуваться, когда забираешься на кровать. Маловероятно, что какая-то российская мамочка разрешит ребенку лежать в сандалиях на белых простынях.

Почему Ксения Собчак наплевательски относится к дурным манерам сына


Но Ксения Собчак лишь умиляется своим Платоном, поскольку ей следить за белизной своих простыней нет необходимости, ни дома, ни тем более в отеле.

Почему Ксения Собчак наплевательски относится к дурным манерам сына

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Ключевые слова: Ксения Собчак, Платон Виторган

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Автор: Lili

Автор фото: instagram

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