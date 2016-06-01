«Самый красивый преступник мира» Джереми Микс вновь стал отцом

Жизнь 34-летнего Джереми Микса круто изменилась вскоре после его попадания в тюрьму и пошла в совершенно неожиданное русло. За бурную молодость его не раз арестовывали за мошенничество, разбои, воровство и хранение оружия, однако "судьбоносный" арест состоялся в 2014 году. После публикации в сети фото из Департамента полиции, интернет буквально сошел с ума - всего за несколько часов снимок с голубоглазым татуированным Джереми собрал больше 100 тысяч лайков.Микс получил два года заключения, и уже в тюрьме его буквально заваливали предложениями фотосессий и работе в различных модельных агентствах. Его отпустили на свободу досрочно за примерное поведение и за короткий срок Джереми построил успешную карьеру модели и стал завидным женихом. Вскоре Микс начал встречаться с наследницей миллионного состояния Хлоей Грин.Теперь пара празднует грандиозное событие - на свет появился их первый совместный ребенок: "Мы рады сообщить о рождении нашего чудесного малыша Джейдена Микса-Грина. Он родился 29 мая. Мама и малыш чувствуют себя хорошо. С любовью, Хлоя и Джереми" - написала Грин в соцсети. У Джереми уже есть сын от предыдущего брака.