Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения

На днях старшая дочь знаменитости отмечала в Италии девятилетие. В микроблоге Ксении появилось трогательно послание девочке, которое растрогало ее поклонников.«Моя самая преданная, моя душа, твоя любовь ко мне, а моя к тебе просто безгранична. Ты та, которая с первых дней жизни, всегда меня понимала, ты та, которая чувствует маму за тысячу километров, ты та, которая будучи ребенком, взрослее всех взрослых», — обратилась Бородина к имениннице. — «Твои манеры, твой взгляд, твоя доброта и скромность дана мне Господом свыше. Я самая требовательная Мама на свете, я знаю это малышка, очень требовательна к тебе, но поверь мне, я хочу, чтобы у тебя было все и ты была самая моя счастливая, самая любимая и самая самая».Напомним, что Маруся была рождена в предыдущем браке Ксении, сейчас же она счастлива с супругом Курбаном Омаровым.