Дети Гвен Стефани растут настоящими модниками

На показ исполнительница пришла не одна, а вместе со своими детьми, 12-летним Кингстоном, 9-летним Зумой и четырехлетним Аполло. Причем семья смотрелась очень стильно и гармонично.Старший сын Гвен удивил прядями волос сиреневого цвета, у Зумы волосы были стильно уложены, а младшенький просто умилил пользователей Сети своим внешним видом.При этом сама Стефани выглядела тоже просто потрясающе, и не скажешь ведь, что у нее уже трое детей.