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Дети Гвен Стефани растут настоящими модниками

Сегодня, 11:30
На днях состоялся модный показ круизной коллекции Moschino, который посетила и популярная певица Гвен Стефани.

Дети Гвен Стефани растут настоящими модниками
На показ исполнительница пришла не одна, а вместе со своими детьми, 12-летним Кингстоном, 9-летним Зумой и четырехлетним Аполло. Причем семья смотрелась очень стильно и гармонично.

Дети Гвен Стефани растут настоящими модниками


Старший сын Гвен удивил прядями волос сиреневого цвета, у Зумы волосы были стильно уложены, а младшенький просто умилил пользователей Сети своим внешним видом.

При этом сама Стефани выглядела тоже просто потрясающе, и не скажешь ведь, что у нее уже трое детей.

Дети Гвен Стефани растут настоящими модниками

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Ключевые слова: Гвен Стефани

Количество просмотров: 793
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Cosmopolitan

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