Причем на снимке Ким запечатлена без грамма косметики, хоть она и не смотрит прямо на камеру, но поклонники не смогли не обратить на это внимание.
Ким Кардашьян умилила снимком с тремя детьми
Сегодня, 11:37
Ким Кардашьян является многодетной мамой и старается рассказывать поклонникам, что же происходит в ее личной жизни.
Ким активно обновляет свой Инстаграм, публикуя не только селфи, но и семейные снимки. На днях она разместила фотографию, на которой она запечатлена с тремя детьми в кровати. Снимок получился очень теплым и душевным, чем вызвало восхищение ее многочисленных подписчиков.
Причем на снимке Ким запечатлена без грамма косметики, хоть она и не смотрит прямо на камеру, но поклонники не смогли не обратить на это внимание.
Причем на снимке Ким запечатлена без грамма косметики, хоть она и не смотрит прямо на камеру, но поклонники не смогли не обратить на это внимание.
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Ключевые слова: Ким Кардашьян
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Количество просмотров: 780
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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Ким Кардашьян умилила снимком с тремя детьми Ким Кардашьян является многодетной мамой и старается рассказывать поклонникам, что же происходит в ее личной жизни.
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