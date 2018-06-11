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Ким Кардашьян умилила снимком с тремя детьми

Сегодня, 11:37
Ким Кардашьян является многодетной мамой и старается рассказывать поклонникам, что же происходит в ее личной жизни.

Ким Кардашьян умилила снимком с тремя детьми
Ким активно обновляет свой Инстаграм, публикуя не только селфи, но и семейные снимки. На днях она разместила фотографию, на которой она запечатлена с тремя детьми в кровати. Снимок получился очень теплым и душевным, чем вызвало восхищение ее многочисленных подписчиков.

Ким Кардашьян умилила снимком с тремя детьми


Причем на снимке Ким запечатлена без грамма косметики, хоть она и не смотрит прямо на камеру, но поклонники не смогли не обратить на это внимание.

Ким Кардашьян умилила снимком с тремя детьми

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Ключевые слова: Ким Кардашьян

Количество просмотров: 780
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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