Ким Кардашьян умилила снимком с тремя детьми

Ким активно обновляет свой Инстаграм, публикуя не только селфи, но и семейные снимки. На днях она разместила фотографию, на которой она запечатлена с тремя детьми в кровати. Снимок получился очень теплым и душевным, чем вызвало восхищение ее многочисленных подписчиков.Причем на снимке Ким запечатлена без грамма косметики, хоть она и не смотрит прямо на камеру, но поклонники не смогли не обратить на это внимание.