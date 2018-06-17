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Милый снимок Дмитрия Маликова с сыном растрогал его поклонников

Сегодня, 12:11
Полгода назад певец Дмитрий Маликов снова стал отцом.

Милый снимок Дмитрия Маликова с сыном растрогал его поклонников
Они с супругой воспользовались суррогатным материнством, благодаря чему у них родился сын Марк. На днях Дмитрий разместил в своем микроблоге милую фотографию, на которой позирует с сыном на руках.

Милый снимок Дмитрия Маликова с сыном растрогал его поклонников


"Дима, как вам к лицу отцовство!!! Просто восхитительное фото, умилительное, нежное, искреннее, чистое...", "Дима, ты самый лучший молодой папа и красавец мужчина в полном расцвете сил. Дима, береги себя ты нужен своей семье, своим детям, у тебя столько всего интересного в жизни — первые шаги, первое слово сына", "Это большое счастье, что появился еще ребенок. Все будет хорошо, и что-то подсказывает мне, что, возможно, будет, как и вы, композитором. Поздние дети всегда очень талантливые! И Стеша замечательная старшая сестра", - пишут в комментариях подписчики исполнителя.

Напомним, что у супругов есть 18-летняя дочь Стефания, также у супруги артиста есть дочь от предыдущего брака Ольга.

Милый снимок Дмитрия Маликова с сыном растрогал его поклонников

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Ключевые слова: Дмитрий Маликов

Количество просмотров: 1 807
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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