Рози Хантингтон-Уайтли в ярком комбинезоне показала своего сына

После рождения мальчика пара много времени проводит в своем особняке в Беверли-Хиллз. На днях в микроблоге Рози появилась фотография, на которой она запечатлена вместе с сыном, который скоро отпразднует свое первое день рождения.На снимке Рози позирует в горчичном комбинезоне, а Джек сидит у нее на руках, при этом, как всегда, на фото не видно лица мальчика. Причем фотография была сделана самим Стэтхэмом, стоит отметить, получилось весьма неплохо.