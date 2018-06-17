На снимке Рози позирует в горчичном комбинезоне, а Джек сидит у нее на руках, при этом, как всегда, на фото не видно лица мальчика. Причем фотография была сделана самим Стэтхэмом, стоит отметить, получилось весьма неплохо.
Рози Хантингтон-Уайтли в ярком комбинезоне показала своего сына
Сегодня, 12:17
У знаменитого актера Джейсона Стэтхэма и его возлюбленной Рози Хантингтон-Уайтли подрастает сын Джек.
После рождения мальчика пара много времени проводит в своем особняке в Беверли-Хиллз. На днях в микроблоге Рози появилась фотография, на которой она запечатлена вместе с сыном, который скоро отпразднует свое первое день рождения.
На снимке Рози позирует в горчичном комбинезоне, а Джек сидит у нее на руках, при этом, как всегда, на фото не видно лица мальчика. Причем фотография была сделана самим Стэтхэмом, стоит отметить, получилось весьма неплохо.
На снимке Рози позирует в горчичном комбинезоне, а Джек сидит у нее на руках, при этом, как всегда, на фото не видно лица мальчика. Причем фотография была сделана самим Стэтхэмом, стоит отметить, получилось весьма неплохо.
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Ключевые слова: Рози Хантингтон-Уайтли, Джейсон Стэтхэм
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Количество просмотров: 1 963
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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