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Кети Топурия с бывшим мужем организовала дочери шикарный праздник

Сегодня, 12:40
Осенью прошлого года поклонники популярной певицы Кети Топурия были шокированы, узнав о ее разводе с супругом Львом Гейхманом.

Кети Топурия с бывшим мужем организовала дочери шикарный праздник
Пара была вместе почти семь лет, три из них в официальном браке. У супругов подрастает дочь Оливия, которая после развода родителей осталась жить с мамой.

Кети Топурия с бывшим мужем организовала дочери шикарный праздник


На днях девочка отметила трехлетие, в честь чего Кети и Лев организовали ей роскошный праздник. На торжество были приглашены подруги Кети вместе со своими детьми, и, конечно же, папа именинницы. Кети украсила помещение большим количеством воздушных шаров, единорогами, бабочками.

Кети Топурия с бывшим мужем организовала дочери шикарный праздник

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Ключевые слова: Кети Топурия

Количество просмотров: 3 575
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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