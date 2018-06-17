Кети Топурия с бывшим мужем организовала дочери шикарный праздник

Пара была вместе почти семь лет, три из них в официальном браке. У супругов подрастает дочь Оливия, которая после развода родителей осталась жить с мамой.На днях девочка отметила трехлетие, в честь чего Кети и Лев организовали ей роскошный праздник. На торжество были приглашены подруги Кети вместе со своими детьми, и, конечно же, папа именинницы. Кети украсила помещение большим количеством воздушных шаров, единорогами, бабочками.