На днях девочка отметила трехлетие, в честь чего Кети и Лев организовали ей роскошный праздник. На торжество были приглашены подруги Кети вместе со своими детьми, и, конечно же, папа именинницы. Кети украсила помещение большим количеством воздушных шаров, единорогами, бабочками.
Кети Топурия с бывшим мужем организовала дочери шикарный праздник
Сегодня, 12:40
Осенью прошлого года поклонники популярной певицы Кети Топурия были шокированы, узнав о ее разводе с супругом Львом Гейхманом.
Пара была вместе почти семь лет, три из них в официальном браке. У супругов подрастает дочь Оливия, которая после развода родителей осталась жить с мамой.
На днях девочка отметила трехлетие, в честь чего Кети и Лев организовали ей роскошный праздник. На торжество были приглашены подруги Кети вместе со своими детьми, и, конечно же, папа именинницы. Кети украсила помещение большим количеством воздушных шаров, единорогами, бабочками.
На днях девочка отметила трехлетие, в честь чего Кети и Лев организовали ей роскошный праздник. На торжество были приглашены подруги Кети вместе со своими детьми, и, конечно же, папа именинницы. Кети украсила помещение большим количеством воздушных шаров, единорогами, бабочками.
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Ключевые слова: Кети Топурия
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Количество просмотров: 3 575
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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