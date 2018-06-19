Напомним, что у Куценко и его жены есть старшая дочь Евгения, которой четыре года. А также дочь от первой супруги Марии Порошиной Полина. Недавно же актер признался, что уже с нетерпением ждет рождения внуков.
Гоша Куценко опубликовал редкую фотографию младшей дочери
Сегодня, 10:14
В прошлом году известный российский актер Гоша Куценко стал многодетным отцом.
Супруга актера Ирина Скриниченко подарила ему очаровательную дочку Светлану. Гоша не любит распространяться о своей личной жизни и показал малышку лишь год назад в день ее рождения. Но на днях он все таки решил порадовать поклонников и опубликовал фотографию подросшей дочери.
Напомним, что у Куценко и его жены есть старшая дочь Евгения, которой четыре года. А также дочь от первой супруги Марии Порошиной Полина. Недавно же актер признался, что уже с нетерпением ждет рождения внуков.
Напомним, что у Куценко и его жены есть старшая дочь Евгения, которой четыре года. А также дочь от первой супруги Марии Порошиной Полина. Недавно же актер признался, что уже с нетерпением ждет рождения внуков.
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Ключевые слова: Гоша Куценко
Количество просмотров: 3 601
Количество просмотров: 3 601
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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