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Гоша Куценко опубликовал редкую фотографию младшей дочери

Сегодня, 10:14
В прошлом году известный российский актер Гоша Куценко стал многодетным отцом.

Гоша Куценко опубликовал редкую фотографию младшей дочери
Супруга актера Ирина Скриниченко подарила ему очаровательную дочку Светлану. Гоша не любит распространяться о своей личной жизни и показал малышку лишь год назад в день ее рождения. Но на днях он все таки решил порадовать поклонников и опубликовал фотографию подросшей дочери.

Гоша Куценко опубликовал редкую фотографию младшей дочери


Напомним, что у Куценко и его жены есть старшая дочь Евгения, которой четыре года. А также дочь от первой супруги Марии Порошиной Полина. Недавно же актер признался, что уже с нетерпением ждет рождения внуков.

Гоша Куценко опубликовал редкую фотографию младшей дочери

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Ключевые слова: Гоша Куценко

Количество просмотров: 3 601
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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