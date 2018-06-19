Гоша Куценко опубликовал редкую фотографию младшей дочери

Супруга актера Ирина Скриниченко подарила ему очаровательную дочку Светлану. Гоша не любит распространяться о своей личной жизни и показал малышку лишь год назад в день ее рождения. Но на днях он все таки решил порадовать поклонников и опубликовал фотографию подросшей дочери.Напомним, что у Куценко и его жены есть старшая дочь Евгения, которой четыре года. А также дочь от первой супруги Марии Порошиной Полина. Недавно же актер признался, что уже с нетерпением ждет рождения внуков.