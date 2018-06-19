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Кэндис Свейнпол вновь стала мамой и показала малыша

Вчера, 20:42
Популярная модель Кэндис Свейнпол родила второго ребенка.

Кэндис Свейнпол вновь стала мамой и показала малыша
Беременная 29-летняя модель практически не прекращала работать, и даже выходила на подиум, не говоря уже о многочисленных фотосессиях. На днях Свейнпол стала мамой во второй раз - у Кэндис и её возлюбленного родился сын, фото которого практически сразу появилось в личном блоге звезды.

Кэндис Свейнпол вновь стала мамой и показала малыша


Кэндис Свейнпол вновь стала мамой и показала малыша


Сопровождает снимок весьма оригинальный комментарий модели: "Рождество в этом году наступило раньше". Кэндис уже воспитывает сына, появившегося на свет два года назад.

Кэндис Свейнпол вновь стала мамой и показала малыша


Кэндис Свейнпол вновь стала мамой и показала малыша

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Ключевые слова: Кэндис Свейнпол

Количество просмотров: 5 486
Автор: Katarina

Автор фото: turitmo.com, brit.co, dailymail.com

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