Кэндис Свейнпол вновь стала мамой и показала малыша

Беременная 29-летняя модель практически не прекращала работать, и даже выходила на подиум, не говоря уже о многочисленных фотосессиях. На днях Свейнпол стала мамой во второй раз - у Кэндис и её возлюбленного родился сын, фото которого практически сразу появилось в личном блоге звезды.Сопровождает снимок весьма оригинальный комментарий модели: "Рождество в этом году наступило раньше". Кэндис уже воспитывает сына, появившегося на свет два года назад.