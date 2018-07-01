Сын Филиппа Киркорова прямо на сцене отметил свой день рождения

На днях же сын исполнителя праздновал шестилетие, причем задул он свечи на праздничном торте прямо на сцене. Дело в том, что день рождения мальчика совпал с концертом Филиппа в Тель-Авиве.«А вот и тот самый важный момент минувшего дня! Праздничный торт Мартину преподнесли прямо на сцене. И задул он свою шестую свечу на виду у более 2000 зрителей легендарного концертного зала Тель-Авива под общие аплодисменты! Какой же он был счастливый в этот момент! Спасибо моей семье, что были рядом со мной все эти дни в Израиле, и разделили со мной это счастье совместить в который раз незабываемые звездные гастроли в одном из самых любимых городов мира и тихие, и не очень семейные дни в кругу своих любимых детей», – поведал Киркоров.Филипп старается проводить с детьми все свое свободное время и часто берет их с собой на гастроли.