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Сын Филиппа Киркорова прямо на сцене отметил свой день рождения

Сегодня, 01:27
У поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова подрастают двое детей, Алла-Виктория и Мартин-Кристин.

Сын Филиппа Киркорова прямо на сцене отметил свой день рождения
На днях же сын исполнителя праздновал шестилетие, причем задул он свечи на праздничном торте прямо на сцене. Дело в том, что день рождения мальчика совпал с концертом Филиппа в Тель-Авиве.

Сын Филиппа Киркорова прямо на сцене отметил свой день рождения


«А вот и тот самый важный момент минувшего дня! Праздничный торт Мартину преподнесли прямо на сцене. И задул он свою шестую свечу на виду у более 2000 зрителей легендарного концертного зала Тель-Авива под общие аплодисменты! Какой же он был счастливый в этот момент! Спасибо моей семье, что были рядом со мной все эти дни в Израиле, и разделили со мной это счастье совместить в который раз незабываемые звездные гастроли в одном из самых любимых городов мира и тихие, и не очень семейные дни в кругу своих любимых детей», – поведал Киркоров.

Филипп старается проводить с детьми все свое свободное время и часто берет их с собой на гастроли.

Сын Филиппа Киркорова прямо на сцене отметил свой день рождения

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Ключевые слова: Филипп Киркоров

Количество просмотров: 1 261
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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