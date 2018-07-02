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Альбина Джанабаева обделяла старшего сына своим вниманием

Сегодня, 09:54
Долгое время никто не догадывался о романтических отношениях между певцами Валерием Меладзе и Альбиной Джанабаевой.

Альбина Джанабаева обделяла старшего сына своим вниманием
Четыре года назад пара сыграла свадьбу, но тем не менее они редко выходят в свет вместе. У супругов подрастают двое детей, 14-летний Костя и трехлетний Лука. Старший сын пары родился в то время, когда еще Валерий был женат на предыдущей супруге.

Альбина Джанабаева обделяла старшего сына своим вниманием


«В моей жизни были разные периоды. С младшим сыном, Лукой, я долго сидела в декретном отпуске — это мое собственное решение, и мне это было в удовольствие. Со старшим, Костей, сложилось иначе: я очень рано стала гастролировать — ему на тот момент не исполнилось еще и полугода. И работа такая интенсивная, что ее сложно было совмещать с воспитанием младенца. Группа «ВИА Гра» находилась в расцвете, мы очень много ездили — концерты давали чуть ли не каждый день.

Альбина Джанабаева обделяла старшего сына своим вниманием


Конечно, приезжая домой, я старалась, как могла, компенсировать Косте свое отсутствие. Но что можно сделать, когда у тебя в запасе два дня с ребенком, а не видел он тебя до этого неделю? Конечно, я все время пребывала в нервном напряжении из-за всей ситуации. Но я стала частью группы и не могла сказать: «Знаете, мне надо побыть дома — я, пожалуй, пропущу эти гастроли, не поеду с вами», — сообщила Джанабаева.

Костя не любит повышенного внимания к своей персоне, поэтому запрещает маме выкладывать его снимки.

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Ключевые слова: Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе

Количество просмотров: 3 003
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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