Ольга Рапунцель вместе с новорожденной дочкой будет жить под прицелом камер

Три месяца назад у Ольги и ее супруга Дмитрия Дмитренко родилась долгожданная дочь. На днях же молодая мама вместе с малышкой вернулась на телепроект, о чем поспешила сообщить подписчикам.«Наконец перевезли все вещи и переехали в «Дом-2». Солнышко мое ясное, доченька моя Любовь. Наше чудо из чудес. Сегодня тебе три месяца, расти здоровенькой, красивой, умной на радость маме и папе. Твоя улыбка - это бесценно. Мама и папа тебя очень любят, наша принцесса. Совсем скоро мы познакомим нашу малышку с вами», – поделилась Рапунцель.Напомним, что молодые родители до сих пор не рассказали, как назвали малышку, но поклонники предполагают, что дочку пары зовут Любовь, так как Ольга не раз писала это слово с заглавной буквы, обращаясь к малышке.