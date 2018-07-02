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Ольга Рапунцель вместе с новорожденной дочкой будет жить под прицелом камер

Сегодня, 16:23
Участница главной телестройки страны Ольга Рапунцель любит привлекать к себе внимание общественности.

Ольга Рапунцель вместе с новорожденной дочкой будет жить под прицелом камер
Три месяца назад у Ольги и ее супруга Дмитрия Дмитренко родилась долгожданная дочь. На днях же молодая мама вместе с малышкой вернулась на телепроект, о чем поспешила сообщить подписчикам.

Ольга Рапунцель вместе с новорожденной дочкой будет жить под прицелом камер


«Наконец перевезли все вещи и переехали в «Дом-2». Солнышко мое ясное, доченька моя Любовь. Наше чудо из чудес. Сегодня тебе три месяца, расти здоровенькой, красивой, умной на радость маме и папе. Твоя улыбка - это бесценно. Мама и папа тебя очень любят, наша принцесса. Совсем скоро мы познакомим нашу малышку с вами», – поделилась Рапунцель.

Напомним, что молодые родители до сих пор не рассказали, как назвали малышку, но поклонники предполагают, что дочку пары зовут Любовь, так как Ольга не раз писала это слово с заглавной буквы, обращаясь к малышке.

Ольга Рапунцель вместе с новорожденной дочкой будет жить под прицелом камер

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Ключевые слова: Ольга Рапунцель

Количество просмотров: 3 172
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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