Елена Бирюкова поделилась редким снимком старшей дочери

«Моё счастье, моя радость, моя любовь сегодня получила диплом театрального колледжа им. Леонида Филатова, по специальности менеджер организатор социально культурных мероприятий и театрализованных представлений! Её дипломная работа вошла в тройку лучших работ и специально отмечена!! Любимая моя, горжусь тобой!!! Твой путь только начинается! Желаю тебе успехов во всех твоих начинаниях и замыслах! Ты очень крутая», — делится Бирюкова.
Стоит отметить, старшая дочь актрисы была рождена в браке с Алексеем Литвином, а младшая дочь Аглая - от бизнесмена Ильи Хорошилова.