Елена Бирюкова поделилась редким снимком старшей дочери

На днях же актриса поспешила поделиться с поклонниками своей радостью, старшая дочь Александра окончила техникум. Елена разместила фотографию Александры с дипломом в руках, в подписи заявив, как она ей гордится.«Моё счастье, моя радость, моя любовь сегодня получила диплом театрального колледжа им. Леонида Филатова, по специальности менеджер организатор социально культурных мероприятий и театрализованных представлений! Её дипломная работа вошла в тройку лучших работ и специально отмечена!! Любимая моя, горжусь тобой!!! Твой путь только начинается! Желаю тебе успехов во всех твоих начинаниях и замыслах! Ты очень крутая», — делится Бирюкова.Стоит отметить, старшая дочь актрисы была рождена в браке с Алексеем Литвином, а младшая дочь Аглая - от бизнесмена Ильи Хорошилова.