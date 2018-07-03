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Елена Бирюкова поделилась редким снимком старшей дочери

Сегодня, 09:56
У известной актрисы Елены Бирюковой подрастают две дочки.

Елена Бирюкова поделилась редким снимком старшей дочери
На днях же актриса поспешила поделиться с поклонниками своей радостью, старшая дочь Александра окончила техникум. Елена разместила фотографию Александры с дипломом в руках, в подписи заявив, как она ей гордится.

Елена Бирюкова поделилась редким снимком старшей дочери


«Моё счастье, моя радость, моя любовь сегодня получила диплом театрального колледжа им. Леонида Филатова, по специальности менеджер организатор социально культурных мероприятий и театрализованных представлений! Её дипломная работа вошла в тройку лучших работ и специально отмечена!! Любимая моя, горжусь тобой!!! Твой путь только начинается! Желаю тебе успехов во всех твоих начинаниях и замыслах! Ты очень крутая», — делится Бирюкова.

Стоит отметить, старшая дочь актрисы была рождена в браке с Алексеем Литвином, а младшая дочь Аглая - от бизнесмена Ильи Хорошилова.

Елена Бирюкова поделилась редким снимком старшей дочери

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Ключевые слова: Елена Бирюкова

Количество просмотров: 2 340
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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