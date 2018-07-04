Чулпан Хаматова поделилась редким снимком младшей дочери

Известная актриса Чулпан Хаматова не любит распространяться о своей личной жизни, да и семейные снимки в ее микроблоге появляются редко.

На днях же актриса решила порадовать фанатов и разместила фотографию, на которой она позирует вместе с младшей дочерью Ией. Снимок был сделан в Армении, фолловеры Хаматовой восхитились тем, насколько подросла девочка.«Такие вы хорошенькие, девчата!», «Какая высокая девочка, будущая модель», «Какие вы замечательные!», «Это Ия?! Как выросла!», - пишут в комментариях поклонники Чулпан.Стоит отметить, что актриса является многодетной мамой, у нее подрастают три дочки, Арина, Ася и Ия.