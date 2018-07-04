Чулпан Хаматова поделилась редким снимком младшей дочери

На днях же актриса решила порадовать фанатов и разместила фотографию, на которой она позирует вместе с младшей дочерью Ией. Снимок был сделан в Армении, фолловеры Хаматовой восхитились тем, насколько подросла девочка.
«Такие вы хорошенькие, девчата!», «Какая высокая девочка, будущая модель», «Какие вы замечательные!», «Это Ия?! Как выросла!», - пишут в комментариях поклонники Чулпан.
Стоит отметить, что актриса является многодетной мамой, у нее подрастают три дочки, Арина, Ася и Ия.
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