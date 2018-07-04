Крисси Тейген опубликовала фото с детьми, заранее зная, что станет объектом критики

На днях молодая мама решила опубликовать фотографию с новорожденным малышом и двухлетней дочерью Луной. В подписи Крисси рассказала, как же ей было тяжело добиться удачной фотографии."Какой снимок мне опубликовать: тот, на котором его голова находится без поддержки, но мое лицо выглядит удачно, а Луна рядом. Или другой — где я держу его голову, но мое лицо выглядит всего лишь хорошо, а Луна находится в том же положении. Или же тот, на котором он плачет, а мы с Луной такие же, как на втором кадре?" - написала Тейген.В итоге все таки Крисси видимо выбрала второй снимок, где головка Майлза еле придерживается рукой, зато сама молодая мама выглядит спокойной. Фолловеры не стали набрасываться на модель с критикой и поблагодарили ее за честность.