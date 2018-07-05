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Екатерина Стриженова впервые поделилась снимком внука, на котором видно его лицо

Сегодня, 08:00
Три месяца назад известная телеведущая Екатерина Стриженова стала бабушкой, у нее родился внук Петр.

Екатерина Стриженова впервые поделилась снимком внука, на котором видно его лицо
На днях Екатерина в своем микроблоге опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе со старшей дочерью Анастасией и малышом. Причем до этого звездная семья предпочитала не показывать лица мальчика.

Екатерина Стриженова впервые поделилась снимком внука, на котором видно его лицо


«Даже не знаю,как мы без него жили!!!» — написала Стриженова под фото.

Поклонники начали гадать, на кого же больше похож маленький Петр. По мнению многих, он очень похож на дедушку, Александра Стриженова.

Екатерина Стриженова впервые поделилась снимком внука, на котором видно его лицо

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Ключевые слова: Екатерина Стриженова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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