Екатерина Стриженова впервые поделилась снимком внука, на котором видно его лицо

На днях Екатерина в своем микроблоге опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе со старшей дочерью Анастасией и малышом. Причем до этого звездная семья предпочитала не показывать лица мальчика.«Даже не знаю,как мы без него жили!!!» — написала Стриженова под фото.Поклонники начали гадать, на кого же больше похож маленький Петр. По мнению многих, он очень похож на дедушку, Александра Стриженова.