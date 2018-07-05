Екатерина Стриженова впервые поделилась снимком внука, на котором видно его лицо
Сегодня, 08:00
Три месяца назад известная телеведущая Екатерина Стриженова стала бабушкой, у нее родился внук Петр.
На днях Екатерина в своем микроблоге опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе со старшей дочерью Анастасией и малышом. Причем до этого звездная семья предпочитала не показывать лица мальчика.
«Даже не знаю,как мы без него жили!!!» — написала Стриженова под фото.
Поклонники начали гадать, на кого же больше похож маленький Петр. По мнению многих, он очень похож на дедушку, Александра Стриженова.
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