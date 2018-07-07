Ольга Орлова мечтает скорее увидеть будущую невестку

Молодой человек в этом году окончил школу, и Ольга считает, что Артем мало внимания уделяет девушкам. Но у нее уже есть определенные требования к будущей невестке, о чем она поделилась с поклонниками.«Конечно, у меня есть требования к будущей невестке, но жить-то с ней ему. Пусть выберет ту девушку, которая придется ему по душе. Лишь бы он был счастлив, а я приму любое его решение. Материальный достаток будущей жены сына тоже неважен – я, например, сама из простой семьи.Когда начинается «ДОМ-2», он в это время спит. Этот проект для взрослых. Я не против невест сына, но он их приводит мало. Я бы в его возрасте водила больше», – заявила Орлова.Артем сейчас все силы направил на поступление в университет, но, по мнению Ольги, сын находится в таком возрасте, когда надо больше внимания уделять представительницам противоположного пола.