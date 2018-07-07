Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Ольга Орлова мечтает скорее увидеть будущую невестку

Сегодня, 13:07
У певицы и телеведущей Ольги Орловой подрастает сын Артем, воспитанием которого исполнительница занимается одна.

Ольга Орлова мечтает скорее увидеть будущую невестку
Молодой человек в этом году окончил школу, и Ольга считает, что Артем мало внимания уделяет девушкам. Но у нее уже есть определенные требования к будущей невестке, о чем она поделилась с поклонниками.

Ольга Орлова мечтает скорее увидеть будущую невестку


«Конечно, у меня есть требования к будущей невестке, но жить-то с ней ему. Пусть выберет ту девушку, которая придется ему по душе. Лишь бы он был счастлив, а я приму любое его решение. Материальный достаток будущей жены сына тоже неважен – я, например, сама из простой семьи.

Ольга Орлова мечтает скорее увидеть будущую невестку


Когда начинается «ДОМ-2», он в это время спит. Этот проект для взрослых. Я не против невест сына, но он их приводит мало. Я бы в его возрасте водила больше», – заявила Орлова.

Артем сейчас все силы направил на поступление в университет, но, по мнению Ольги, сын находится в таком возрасте, когда надо больше внимания уделять представительницам противоположного пола.

← Александр Олешко не признал внебрачну... Милана Кержакова надеется на то, что с... →

Ключевые слова: Ольга Орлова

Количество просмотров: 1 066
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Владимир Фрике считает, что Дмитрий Шепелев мало внимания уделяет воспитанию сына
Ольга Орлова разместила совместный снимок с подросшим сыном
Тамара Гвердцители поделилась своими требованиями к будущей невестке
Ольга Орлова была раскритикована зрителями за свою работу на "Доме-2"
Самое популярное за неделю

Погибшая Анастасия Тарасюк была в интересном положении Поклонники главной телестройки страны были шокированы, узнав о смерти бывшей участницы Анастасии Тарасюк.
Елена Корикова поведала о том, что же ей пришлось пережить после рождения первенца На днях известная актриса Елена Корикова погрузилась в воспоминания и поделилась с поклонниками давней историей.
Кейли Куоко спустя неделю после свадьбы легла на операционный стол Неделю назад стало известно о замужестве актрисы Кейли Куоко, которая полюбилась зрителям после съемок в сериале "Теория большого взрыва".
Беременная Мария Адоевцева обеспокоена своим самочувствием Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Мария Адоевцева с удовольствием делится с поклонниками новыми снимками из семейной жизни.
Иван Ургант не смог прийти на важное мероприятие из-за свидания с супругой К рэперу Басте в его шоу GAZLIVE на YouTube пришел известный телеведущий Иван Ургант.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.