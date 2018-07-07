Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Елена Корикова поведала о том, что же ей пришлось пережить после рождения первенца

Сегодня, 14:04
На днях известная актриса Елена Корикова погрузилась в воспоминания и поделилась с поклонниками давней историей.

Елена Корикова поведала о том, что же ей пришлось пережить после рождения первенца
Елена рассказала о том, что же ей пришлось пережить после того, как появился на свет ее сын Арсений. Уже через неделю Корикова вернулась к работе и ей приходилось разрываться между новорожденным сыном и съемочной площадкой.

Елена Корикова поведала о том, что же ей пришлось пережить после рождения первенца


«Сегодня, сыну моей подруги и однокурсницы Машеньки Суровой – Каспару, исполнилось 25 лет! Как быстро летит время... Как будто вчера было. Маша, смотри, что я нашла! Фото из личного архива. Съемки фильма «Три сестры», второй курс института. Ты чуть раньше родила, съемочная группа ждала, когда уже и я рожу. На 7-ой день после родов, я была на площадке. Ох и намучался с нами наш мастер, Сергей Александрович Соловьев и наши партнеры, которым приходилось столько времени ждать... Спасибо им за терпение! Каждые полтора часа С.А. отпускал нас кормить детей, выделили нам отдельную комнату. Мы снимались в корсетах, на то, чтобы их расшнуровать и зашнуровать тоже требовалось немало времени. Помню, как было тяжело, но мы справились, с божьей помощью! Машенька, поздравляю с днем рождения сыночка! Пусть он будет счастливым! Очень люблю и дорожу нашей дружбой» – вспомнила актриса.

Арсений был рожден от возлюбленного Кориковой Дмитрия Рощина, который никак не поддерживает связь с наследником.

Елена Корикова поведала о том, что же ей пришлось пережить после рождения первенца

← Кейли Куоко спустя неделю после свадь... Погибшая Анастасия Тарасюк была в инт... →

Ключевые слова: Елена Корикова

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Елена Корикова собирается оставить кино
Елена Корикова мечтала уйти в монастырь
Елена Корикова пристрастилась к алкоголю
Елена Корикова переехала из своей квартиры из-за конфликта с соседями
Самое популярное за неделю

Погибшая Анастасия Тарасюк была в интересном положении Поклонники главной телестройки страны были шокированы, узнав о смерти бывшей участницы Анастасии Тарасюк.
Елена Корикова поведала о том, что же ей пришлось пережить после рождения первенца На днях известная актриса Елена Корикова погрузилась в воспоминания и поделилась с поклонниками давней историей.
Кейли Куоко спустя неделю после свадьбы легла на операционный стол Неделю назад стало известно о замужестве актрисы Кейли Куоко, которая полюбилась зрителям после съемок в сериале "Теория большого взрыва".
Беременная Мария Адоевцева обеспокоена своим самочувствием Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Мария Адоевцева с удовольствием делится с поклонниками новыми снимками из семейной жизни.
Иван Ургант не смог прийти на важное мероприятие из-за свидания с супругой К рэперу Басте в его шоу GAZLIVE на YouTube пришел известный телеведущий Иван Ургант.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.