Елена Корикова поведала о том, что же ей пришлось пережить после рождения первенца

Елена рассказала о том, что же ей пришлось пережить после того, как появился на свет ее сын Арсений. Уже через неделю Корикова вернулась к работе и ей приходилось разрываться между новорожденным сыном и съемочной площадкой.«Сегодня, сыну моей подруги и однокурсницы Машеньки Суровой – Каспару, исполнилось 25 лет! Как быстро летит время... Как будто вчера было. Маша, смотри, что я нашла! Фото из личного архива. Съемки фильма «Три сестры», второй курс института. Ты чуть раньше родила, съемочная группа ждала, когда уже и я рожу. На 7-ой день после родов, я была на площадке. Ох и намучался с нами наш мастер, Сергей Александрович Соловьев и наши партнеры, которым приходилось столько времени ждать... Спасибо им за терпение! Каждые полтора часа С.А. отпускал нас кормить детей, выделили нам отдельную комнату. Мы снимались в корсетах, на то, чтобы их расшнуровать и зашнуровать тоже требовалось немало времени. Помню, как было тяжело, но мы справились, с божьей помощью! Машенька, поздравляю с днем рождения сыночка! Пусть он будет счастливым! Очень люблю и дорожу нашей дружбой» – вспомнила актриса.Арсений был рожден от возлюбленного Кориковой Дмитрия Рощина, который никак не поддерживает связь с наследником.