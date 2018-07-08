Дочь Ларисы Гузеевой опубликовала обнаженный снимок

Таким образом девушка пытается привлечь к себе внимание общественности. На днях же в микроблоге Ольги появилась провокационная фотография, удивившая пользователей Сети.На снимке девушка запечатлена без одежды, а в подписи она написала «Summer pain», что переводится как "летняя боль". Пока что неизвестно, как на это отреагировала сама Гузеева, но она всегда поддерживала дочь во всем. Возможно и этот случай не станет исключением.