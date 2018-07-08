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Дочь Ларисы Гузеевой опубликовала обнаженный снимок

Вчера, 11:43
18-летняя дочь известной телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга любит экспериментировать со своей внешностью.

Дочь Ларисы Гузеевой опубликовала обнаженный снимок
Таким образом девушка пытается привлечь к себе внимание общественности. На днях же в микроблоге Ольги появилась провокационная фотография, удивившая пользователей Сети.

Дочь Ларисы Гузеевой опубликовала обнаженный снимок


На снимке девушка запечатлена без одежды, а в подписи она написала «Summer pain», что переводится как "летняя боль". Пока что неизвестно, как на это отреагировала сама Гузеева, но она всегда поддерживала дочь во всем. Возможно и этот случай не станет исключением.

Дочь Ларисы Гузеевой опубликовала обнаженный снимок

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Ключевые слова: Лариса Гузеева

Количество просмотров: 11 882
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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