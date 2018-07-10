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Надежда Грановская планирует четвертого ребенка

Сегодня, 08:55
У экс-солистки популярной группы "ВИА Гра" Надежды Грановской подрастают трое детей, хотя в это сложно поверить.

Надежда Грановская планирует четвертого ребенка
Исполнительница выглядит просто роскошно, причем успевает совмещать карьеру с воспитанием детей. В недавнем интервью она призналась, что не прочь стать мамой в четвертый раз и снова испытать радости материнства.

Надежда Грановская планирует четвертого ребенка


«Мне удается совмещать и работу, и семью. С детьми провожу много времени. Когда родился сын, которому в августе уже будет 16 лет, было сложно. В то время я еще не окрепла, только начинала свою деятельность, мне приходилось много отсутствовать. Это был сложный период. Но сейчас с детьми я провожу много времени и очень хорошо их чувствую. Но я никогда ничего не планировала. Насчет еще одного ребенка всегда говорю: «Как Бог даст!» Я буду только рада, если это произойдет», — заявила Надежда.

Певице всего 36 лет, старшему сыну Надежды 16 лет, а дочкам Анне и Марии по 6 и 2 года.

Надежда Грановская планирует четвертого ребенка

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Ключевые слова: Надежда Грановская

Количество просмотров: 1 872
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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