Надежда Грановская планирует четвертого ребенка

Исполнительница выглядит просто роскошно, причем успевает совмещать карьеру с воспитанием детей. В недавнем интервью она призналась, что не прочь стать мамой в четвертый раз и снова испытать радости материнства.«Мне удается совмещать и работу, и семью. С детьми провожу много времени. Когда родился сын, которому в августе уже будет 16 лет, было сложно. В то время я еще не окрепла, только начинала свою деятельность, мне приходилось много отсутствовать. Это был сложный период. Но сейчас с детьми я провожу много времени и очень хорошо их чувствую. Но я никогда ничего не планировала. Насчет еще одного ребенка всегда говорю: «Как Бог даст!» Я буду только рада, если это произойдет», — заявила Надежда.Певице всего 36 лет, старшему сыну Надежды 16 лет, а дочкам Анне и Марии по 6 и 2 года.