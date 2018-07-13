Фотография была опубликована в разделе сторис, поэтому подписчики начали оставлять комментарии под другими снимками. Они продолжают восхищаться тем, какой же заботливый отец Дмитрий.
Поклонники пришли в восторг от фото подросшего Платона
Сегодня, 09:30
Известный телеведущий Дмитрий Шепелев продолжает скрывать своего сына Платона, которому уже пять лет.
В микроблоге телеведущего редко появляются снимки мальчика, да и даже если Дмитрий их публикует, Платон никогда не смотрит в камеру. И вот на днях снова Шепелев разместил фото, на котором его сын сидит спиной к камере, но даже в таком ракурсе можно заметить, насколько подрос мальчик.
Фотография была опубликована в разделе сторис, поэтому подписчики начали оставлять комментарии под другими снимками. Они продолжают восхищаться тем, какой же заботливый отец Дмитрий.
Фотография была опубликована в разделе сторис, поэтому подписчики начали оставлять комментарии под другими снимками. Они продолжают восхищаться тем, какой же заботливый отец Дмитрий.
← Равшана Куркова рассказала, о чем мечт... Светлана Ходченкова поделилась снимк... →
Ключевые слова: Дмитрий Шепелев
Количество просмотров: 2 145
Количество просмотров: 2 145
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Александр и Милана Кержаковы смогли договориться о разделе имущества, подписав брачный договор Некоторое время назад конфликт в семье Александра и Миланы Кержаковых был самой обсуждаемой темой в Сети.
Дарья Клюкина поделилась снимками в свадебных платьях Дарья Клюкина одержала победу в шоу "Холостяк", где боролась за сердце популярного исполнителя Егора Крида.
Светлана Ходченкова поделилась снимком в микробикини, взволновав фанатов Как и многие знаменитости, актриса Светлана Ходченкова в настоящее время находится на отдыхе.
Поклонники пришли в восторг от фото подросшего Платона Известный телеведущий Дмитрий Шепелев продолжает скрывать своего сына Платона, которому уже пять лет.
Загрузка...