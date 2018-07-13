Поклонники пришли в восторг от фото подросшего Платона

В микроблоге телеведущего редко появляются снимки мальчика, да и даже если Дмитрий их публикует, Платон никогда не смотрит в камеру. И вот на днях снова Шепелев разместил фото, на котором его сын сидит спиной к камере, но даже в таком ракурсе можно заметить, насколько подрос мальчик.Фотография была опубликована в разделе сторис, поэтому подписчики начали оставлять комментарии под другими снимками. Они продолжают восхищаться тем, какой же заботливый отец Дмитрий.