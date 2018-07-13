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Поклонники пришли в восторг от фото подросшего Платона

Сегодня, 09:30
Известный телеведущий Дмитрий Шепелев продолжает скрывать своего сына Платона, которому уже пять лет.

Поклонники пришли в восторг от фото подросшего Платона
В микроблоге телеведущего редко появляются снимки мальчика, да и даже если Дмитрий их публикует, Платон никогда не смотрит в камеру. И вот на днях снова Шепелев разместил фото, на котором его сын сидит спиной к камере, но даже в таком ракурсе можно заметить, насколько подрос мальчик.

Поклонники пришли в восторг от фото подросшего Платона


Фотография была опубликована в разделе сторис, поэтому подписчики начали оставлять комментарии под другими снимками. Они продолжают восхищаться тем, какой же заботливый отец Дмитрий.

Поклонники пришли в восторг от фото подросшего Платона

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Ключевые слова: Дмитрий Шепелев

Количество просмотров: 2 145
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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