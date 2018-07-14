Светлана Феодулова выиграла суд по опеке над дочерью

Отец девочки прямо на глазах у Светланы забрал у нее дочь. После чего исполнительница подала на него в суд, и на днях она сообщила итог судебного заседания. Суд встал на ее сторону, и теперь дочка Соня будет жить с ней.«Эта история произошла за два дня до суда, когда в принципе должны уже были вынести решение и определить место жительства ребенка. Супруг хотел, чтобы ребенок жил с ним в Чехии. В конце апреля они с мамой прилетели на заседание по разводу и подали встречный иск о том, что хотят забрать ребенка. Чего только не прозвучало на заседаниях с их стороны. Например, что в моих вещах нашли наркотики. В голове не укладывается! Ну, естественно, суд это даже не принял во внимание. А еще муж говорил, что я препятствую общению с ребенком», — поведала Феодулова.По решению суда отец девочки обязан платить двойные алименты, так как Соня является инвалидом, но пока что мужчина не выполняет это требование.