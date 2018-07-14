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Светлана Феодулова выиграла суд по опеке над дочерью

Сегодня, 10:53
Участница популярного телепроекта "Голос" Светлана Феодулова некоторое время назад сообщила о похищении дочки, которая больна синдромом Дауна.

Светлана Феодулова выиграла суд по опеке над дочерью
Отец девочки прямо на глазах у Светланы забрал у нее дочь. После чего исполнительница подала на него в суд, и на днях она сообщила итог судебного заседания. Суд встал на ее сторону, и теперь дочка Соня будет жить с ней.

Светлана Феодулова выиграла суд по опеке над дочерью


«Эта история произошла за два дня до суда, когда в принципе должны уже были вынести решение и определить место жительства ребенка. Супруг хотел, чтобы ребенок жил с ним в Чехии. В конце апреля они с мамой прилетели на заседание по разводу и подали встречный иск о том, что хотят забрать ребенка. Чего только не прозвучало на заседаниях с их стороны. Например, что в моих вещах нашли наркотики. В голове не укладывается! Ну, естественно, суд это даже не принял во внимание. А еще муж говорил, что я препятствую общению с ребенком», — поведала Феодулова.

По решению суда отец девочки обязан платить двойные алименты, так как Соня является инвалидом, но пока что мужчина не выполняет это требование.

Светлана Феодулова выиграла суд по опеке над дочерью

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Ключевые слова: Светлана Феодулова

Количество просмотров: 1 300
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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